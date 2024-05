“Voci, cori e fantasia”: concerto benefico degli studenti al Teatro Moderno

Grosseto. Gli alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto comprensivo Grosseto 4, venerdì 31 maggio, alle 21.30, terranno il concerto finale “Voci, cori e fantasia”, al Teatro Moderno.

I due cori “Gionaudi” e “Il coro dei 115” saranno diretti e accompagnati al pianoforte dal maestro Alberto Solari, che lavora da diversi anni nella scuola primaria dell’Istituto comprensivo Grosseto 4, diretto dalla dirigente Anna Maria Carbone.

Gli alunni presenteranno un repertorio piuttosto vasto, che abbraccia vari generi musicali. L’autore della quasi totalità dei brani, che gli alunni canteranno, è il maestro Solari, che compone i testi, spesso insieme agli stessi bambini, e cura anche gli arrangiamenti. Questo tipo di attività musicale, portata avanti nel corso di tutto l’anno scolastico, ha la caratteristica di essere molto inclusiva e stimolante.

Nei mesi scorsi le varie classi si sono già esibite in vari concerti: gli alunni delle terze, che sono all’inizio del loro percorso musicale, hanno cantato per i familiari nell’aula magna dell’Istituto e hanno partecipato, il 14 maggio, al 13° concorso internazionale musicale “Città di Scandicci”, aggiudicandosi il primo premio; le classi quarte hanno tenuto un concerto al 4° Stormo dell’Aeronautica Militare di Grosseto; gli alunni delle quinte, infine, si sono recati a Scandicci, dove, nell’auditorium Rogers, si sono esibiti davanti ad alcune classi di scuola primaria del luogo.

Il 31 ,aggio i bambini avranno modo, ancora una volta, di esibirsi davanti ad un numeroso pubblico e di vivere così una bellissima ed emozionante esperienza, ricevendo la giusta gratificazione per l’impegno e l’interesse che hanno dimostrato. In questo anno scolastico più volte gli alunni e le alunne hanno riflettuto sulle tragiche conseguenze dei conflitti, per questo il concerto servirà a raccogliere fondi da donare ai bambini vittime delle guerre tramite il Commissariato di Terra Santa.

L’Istituto Comprensivo Grosseto 4 desidera esprimere “la più sincera gratitudine a tutti coloro che, partecipando all’evento, renderanno possibile la donazione. Si ringraziano infine tutti i genitori rappresentanti di classe, che si sono adoperati per permettere la buona riuscita dell’evento, dimostrando così, ancora una volta, quanto l’alleanza tra scuola e famiglia sia importante per il successo educativo dei bambini”.