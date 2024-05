“Nidi gratis”: il Comune aderisce alla misura della Regione, come fare domanda

Grosseto. Il Comune di Grosseto informa che la domanda per poter usufruire dell’iter “Asili nido gratis” potrà essere presentata a decorrere dalle 9 del 29 maggio e fino alle 18 del 27 giugno. Il tutto esclusivamente mediante l’accesso all’applicativo regionale appositamente dedicato e disponibile sul sito internet regionale (www.regione.toscana.it/nidigratis).

Prima di effettuare la domanda sull’applicativo regionale, è necessario aver proceduto all’iscrizione del bambino/a in un servizio educativo privato accreditato; in caso di servizio comunale dovrà essere indicato il servizio presso il quale il richiedente ha ottenuto l’assegnazione del posto.

Il link all’applicativo regionale sarà reso disponibile sul sito internet della Regione Toscana.

Il richiedente (genitore/tutore) dovrà essere lo stesso che ha presentato domanda per il bonus Inps. Le domande presentate con modalità diversa dall’accesso all’applicativo regionale non saranno accolte. Dalle 18 del 27 giugno non sarà più possibile presentare domanda.