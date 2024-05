Inaugurato il giardino dell’asilo nido: ecco gli interventi realizzati

Capalbio (Grosseto). È stato inaugurato il nuovo giardino dell’asilo nido Hippy hippy hurrà. Le operazioni di riqualificazione hanno previsto il recupero e la valorizzazione delle aree esterne della struttura educativa di Capalbio Scalo, consegnando così ai più piccoli un luogo sicuro in cui crescere e giocare.

L’intervento ha previsto anche il recupero della tettoia esterna e l’inserimento della nuova pavimentazione. Il giardino è stato infine impreziosito, tra i vari arredi, da una casetta in legno, una fioriera rettangolare, una sabbiera con coperchio, un orto fioriera con sedici scomparti e quattro tavolini con le relative panchine. Gli arredi esterni e la manutenzione del verde sono stati finanziati dalla Fondazione Oliver Twist.

“Siamo felici di poter supportare – dichiara Paolo Basilico, presidente di Fondazione Oliver Twist – l’attuale amministrazione, che sta facendo un lavoro eccellente in un territorio al quale siamo legati da oltre trent’anni. Investire sulla crescita dei più piccoli, creando spazi funzionali, stimolanti e sicuri è fondamentale per il futuro di una comunità e di tutto il Paese”.

L’amministrazione comunale ringrazia la Fondazione per la donazione a beneficio dell’asilo nido e di tutti i bambini capalbiesi.

“Educare i bambini – commenta Lisa Giacomelli, coordinatrice pedagogica della cooperativa Arca – in contatto con la natura è molto importante. Lo spazio esterno può essere considerato, in continuità con gli spazi interni, un atelier naturale permanente nel quale i bambini e gli adulti possono sperimentare e aprirsi all’inatteso, uno spazio stimolante, adatto all’esplorazione, pensato e privilegiato per consentire al bambino di fare in autonomia esperienze di qualità, sviluppare apprendimenti e costruire relazioni, accompagnato da un adulto che deve sostenere questa attitudine con un’attenta osservazione e sensibilità”.