Il nido d’infanzia compie 20 anni: festa con i bambini e le loro famiglie

Massa Marittima (Grosseto). Venti anni rappresentano quasi una generazione: quella dei bambini che hanno iniziato il loro percorso formativo al nido d’infanzia Orso Bruno di Massa Marittima. Da sempre, la cooperativa sociale Arcobaleno celebra i compleanni dei nidi che gestisce, ma quest’anno la ricorrenza assume un valore particolarmente speciale. I festeggiamenti si terranno nei locali del nido mercoledì 29 maggio, alle 17.

Il percorso del nido ha visto il ritorno costante di piccoli e genitori anno dopo anno, rafforzando un’istituzione di fondamentale importanza per la comunità: “Sappiamo bene che i compleanni sono delle persone e non delle istituzioni – spiega Valentina Del Dottore –, ma i compleanni sono diventati un rito che ci ha insegnato come la realtà scolastica non sia un servizio rivolto solo ai bambini, ma anche alle loro famiglie, al territorio e alla comunità tutta.”

Durante la festa interverranno il pedagogista Guido Tallone e la compagnia di sbandieratori e musici di Massa Marittima.