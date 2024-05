“Sulle note di Mariele”: il coro di una scuola grossetana protagonista allo “Zecchino d’oro”

Grosseto. Nella cornice del teatro Manzoni di Bologna, il coro della scuola primaria “Salvo D’Acquisto” dell’Istituto comprensivo 3 di Grosseto ha partecipato alla rassegna di cori scolastici del territorio nazionale, presentata dalla professoressa Gisella Gaudenzi per ricordare Mariele Ventre, musicista, educatrice, anima dello “Zecchino d’Oro” nonché fondatrice e direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna.

Il coro si è esibito con una formazione di una sessantina di bambini frequentanti le classi terze e quarte della scuola primaria “Salvo D’Acquisto”, diretti da Daniela Bilotti, e sul palco si sono alternati anche altri cinque cori provenienti da istituti scolastici dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e della Puglia .

L’evento è stato promosso dalla Fondazione Mariele Ventre con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna e il Comune di Bologna. L’evento à stato curato e presentato da Gisella Gaudenzi, direttore artistico dell’evento e responsabile del settore educativo-didattico della Fondazione.

La rassegna è il momento conclusivo di un progetto ministeriale “Sulle note di Mariele“, che ha convolto alcuni istituti scolastici del territorio nazionale attraverso laboratori musicali per i bambini e corsi di formazione per i docenti tenuti da Gisella Gaudenzi. Il corso è incentrato sul metodo della nota Mariele Ventre, un metodo attivo che vede al centro dell’apprendimento il bambino con un approccio metodologico-didattico che parte dalla full immersion nella pratica musicale per arrivare a conoscere gli elementi e la funzione del linguaggio musicale.

Il coro grossetano

Il coro grossetano si è cimentato in due brani del repertorio dello “Zecchino d’oro”, impegnativi sia dal punto di vista musicale che testuale: “Amico nemico” e “ Scuola Rap”. I testi trasmettono messaggi importanti per i bambini, uno è quello sull’amicizia per “una persona diversa da te , è un fratello che hai perso ma come te è una goccia azzurra nel mare, in un mare dove nuoti anche tu”. L’altro messaggio significativo è sulla scuola che “diventa vera e bella quando imparare è crescere, divertendosi, per aprirsi a nuove conoscenze, è confrontarsi e soprattutto è capire che importante, è fare il meglio che puoi “; così facendo ciò diventa più leggero e percorribile per tutti. Alla fine del programma i bambini hanno dedicato alla rassegna bolognese il loro canto della Maremma,” O mite Terra“,c he con la sua poesia e delicata descrizione della nostra terra ha commosso il nutrito pubblico del Manzoni, che durante la performance ha risposto con calorosi applausi e sincera partecipazione.

Il direttore artistico della rassegna, Gisella Gaudenzi, si è complimentato con il coro grossetano e con Daniela Bilotti, docente di scuola primaria e insegnante di musica, che ha formato e diretto con maestria e dedizione questo grande gruppo. Il coro ha mostrato di essere una formazione compatta, armoniosa, capace di trasmettere forti emozioni ed energia anche con il ritmo della “body percussion”.

“Questa rassegna è stata una bella esperienza che fa capire come il coro, anche e soprattutto quello scolastico, ha bisogno dello studio, dell’impegno fiducioso e della costanza di chi crede in esso – spiega Gisella Gaudenzi -; far parte di un coro è una promessa fatta a se stessi e agli altri, in modo di sentirsi protagonista pur nella vita comunitaria”.

La referente Bilotti del progetto “Sulle note di Mariele” è stata coadiuvata da un team di insegnanti della scuola primaria “Salvo D’Acquisto”: Costantini Cristiana, Santoro Rita, Sammarco Antonella, Donnini Silvia, Gaito Annamaria, Briganti Daniela, Romani Stefania, Volpi Roberta, Mercone Antonietta. Complimenti dal direttore Gaudenzi e dalla Fondazione per i docenti, il cui lavoro di squadra è stato importante per la partecipazione a questa grande rassegna di cori scolastici fuori regione.

La rassegna “Scuole in coro per Mariele” ha voluto rivolgere una sorpresa al vasto pubblico dei bambini in sala dedicando loro brani cantati dal “Coro delle Maestre d’Italia”, che ha coinvolto tutti docenti che hanno partecipato a questo importante progetto: più di settanta maestre provenienti da regioni diverse hanno eseguito due brani trascinanti, come “Piazza Grande” e “Buonanotte Fiorellino”, e la poesia del canto “Se per miracolo”, ideato dalla grande educatrice e direttrice Mariele sulla musica di un lied di Chopin con testo di Rossi, conosciuto come Padre Berardo, importante figura nella storia dello “Zecchino d’oro”.

La dirigente scolastica Maria Natalia Iiriti ha espresso enorme soddisfazione e orgoglio per il risultato ottenuto in questo grande progetto ministeriale che ha coinvolto i docenti delle classi partecipanti, tanti alunni e i genitori che hanno collaborato fattivamente alla trasferta.

Enorme soddisfazione da parte dei bambini del coro grossetano per l’accoglienza e il calore del pubblico bolognese in sala; addirittura fuori dal teatro, camminando sotto le logge bolognesi, sono volati complimenti, sguardi felici e sorrisi da persone sconosciute che avevano assistito al concerto. Compiaciuti e ancora più convinti, i bambini hanno avvertito che sono riusciti nel loro intento; lo hanno recitato pure sul palco nel loro motto prima di cantare: “Tutti uniti ce le faremo!”.