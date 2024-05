Aiuto nello svolgimento dei compiti: oltre 100 ore di lezione extra scolastiche per gli studenti delle elementari

Manciano (Grosseto). La Consulta per il sociale e giovani del Comune di Manciano si è attivata, dal mese di febbraio a quello di maggio, con un progetto per aiuto allo studio e allo svolgimento dei compiti rivolto ai bambini e alle bambine delle scuole elementari. L’obiettivo è stato quello di offrire un servizio alle famiglie e attivare uno spazio che non rappresenti un semplice doposcuola ,ma un luogo dove poter sperimentare, conoscere sé stessi e attivare relazioni positive.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il plesso scolastico di Manciano, con gli insegnanti di riferimento, per garantire una continuità tra la scuola e le attività extra scolastiche. Hanno dato la disponibilità a realizzare questo progetto alcune volontarie: Angela Innocenti e Sofia Scalabrelli inizialmente, ma poi, visto l’aumentare degli iscritti con ben 41 alunni, hanno dato il proprio contributo Bianca Pratesi, Silvia Fabiani e Valentina Mazzoli. Visto il numero dei ragazzi sono stati fatti due gruppi, il mercoledì pomeriggio.

Il 29 maggio è prevista la chiusura del progetto e sarà organizzata una merenda, dove i ragazzi avranno l’opportunità di stare insieme.

“Questo è un progetto cresciuto nel tempo ed è stato possibile grazie all’appoggio in primis della scuola, delle insegnanti e delle famiglie che ringrazio per la fiducia che ci hanno accordato – spiega la presidente della Consulta per il sociale -. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo: Angela, Sofia, Bianca, Valentina e Silvia, che senza la loro pazienza e dedizione non sarebbe stato possibile fare più di 100 ore di lezione. La Consulta già si sta organizzando per il prossimo anno scolastico e le iniziative saranno condivise con la dirigente scolastica Francesca Iovenitti”.