Robocup Junior Soccer: il provveditore in visita agli studenti neo campioni d’Italia

Grosseto. Il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Gabriele Marini, ha visitato il Polo tecnologico “Manetti Porciatti” di Grosseto per portare il suo saluto e complimentarsi con la squadra “Go For Broke”, neo campione d’Italia di Robocup Junior Soccer, che rappresenterà i colori azzurri ai campionati del mondo del prossimo luglio a Eindhoven.

Accompagnato dal dirigente scolastico Claudio Simoni, il capo dell’Ufficio scolastico territoriale ha usato parole di elogio per gli studenti.

“Volevo complimentarmi personalmente con voi – ha detto -, recuperando la mia assenza in occasione della conferenza stampa, alla quale era comunque presente un rappresentante dell’Ufficio territoriale. Siete un orgoglio per la scuola e rappresentate un’eccellenza. Proprio per questa ragione sono convinto che saprete onorare l’impegno cui siete chiamati raggiungendo un risultato di prestigio anche ai prossimi mondiali quando, in terra olandese, rappresenterete l’Italia”.

Il dottor Marini ha poi assicurato agli studenti e i docenti presenti che tornerà a trovarli per festeggiare almeno l’ingresso nella top ten delle squadre più forti del mondo. Il direttore si è soffermato a parlare con i professori Daniele Dattrino ed Emanuele Formichella circa le attenzioni che saranno usate per migliorare le performance dei robot nel contesto della trasferta iridata. Il dottor Marini, sempre accompagnato dal dirigente, ha visitato il telescopio a raggi cosmici e alcuni dei laboratori più innovativi in dotazione alla scuola realizzati con i fondi del Pnrr.