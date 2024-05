“A scuola di Costituzione” e “Sentieri partigiani”: i progetti arrivano nella scuola media del Giglio

Isola del Giglio (Grosseto). Nuova ed intensa occasione di formazione a Giglio Porto con una prima parte dedicata alla Resistenza ed ai valori contenuti nella Carta costituzionale attraverso il progetto “A scuola di Costituzione” e “Sentieri partigiani”, che anche quest’anno ha consentito ai giovani studenti dell’Istituto comprensivo statale “Monte Argentario-Giglio” di cimentarsi con argomenti e storie che rappresentano un patrimonio comune.

Una splendida giornata in compagnia delle ragazze e dei ragazzi della scuola media “Raniero Maltini” dell’Isola del Giglio per parlare insieme del lungo e difficile percorso compiuto dalle donne italiane per la conquista del voto, per la piena rappresentanza e per il riconoscimento di eguali diritti, a cui sono giunte grazie alla Costituzione della Repubblica italiana nata attraverso la liberazione dall’occupazione nazifascista.

La sezione “Carla Nespolo” ha voluto ringraziare per la grande collaborazione i volontari del circolo Anpi dell’Isola del Giglio e le docenti, che durante l’anno scolastico hanno fatto lavorare i propri ragazzi sul ruolo e sulle figure delle partigiane impegnate nella Resistenza, un modo concreto per dare effettiva attuazione al protocollo nazionale “Anpi-Ministero dell’istruzione e del merito” che consente, attraverso lezioni e laboratori, di avvicinare i giovani alle tematiche storico culturali e civili dell’antifascismo

«Siamo davvero felici ed orgogliosi per il rinnovato coinvolgimento delle scuole della zona meridionale della nostra provincia − racconta Daniela Castiglione, presidente della sezione Anpi “Carla Nespolo” sotto cui ricade il circolo Anpi dell’Isola del Giglio −. Il progetto educativo e formativo, coordinato da dodici anni dal comitato provinciale “Norma Parenti” ed articolato attraverso le sezioni in tutta la Maremma, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale, è teso a valorizzare gli eventi drammatici della Seconda Guerra Mondiale e la storia della Resistenza e della liberazione, facendo conoscere ai nostri giovani la Costituzione e contribuendo alla loro crescita non solo sul piano culturale, ma anche sotto il profilo civico».

Gli studenti e le studentesse proseguiranno inoltre il proprio percorso educativo analizzando le conquiste civili e sociali attraverso i principi fondamentali espressi nei primi dodici articoli della Carta Costituzionale.