Lavori urgenti all’impianto idrico: il Comune chiude la scuola dell’infanzia

Scarlino (Grosseto). Con ordinanza sindacale n.28 del 9 maggio 2024, il Comune di Scarlino ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia di via Turati a Scarlino Scalo per permettere la manutenzione urgente dell’impianto idrico della struttura. Le attività didattiche sono sospese da venerdì 10 a lunedì 13 maggio compreso.

L’intervento prevede il trattamento di iperclorazione dell’acqua e la conseguente sospensione dell’erogazione. L’operazione si è resa necessaria a seguito delle procedure di autocontrollo sull’impianto che hanno evidenziato il superamento di alcuni valori. Le attività immediate di risoluzione messe in atto dall’amministrazione comunale non sono risultate sufficienti, quindi sarà attivato un nuovo intervento, che comporta però chiusura dell’erogazione.