“Cipì”: aperte le iscrizioni al nuovo asilo nido

Follonica (Grosseto). Dal 6 maggio, le famiglie di Follonica potranno iscrivere i propri bambini al nido della cooperativa sociale Arcobaleno, in via della Pace 42/A.

L’opportunità è resa ancor più attrattiva dall’adesione al programma della Regione Toscana “Nidi gratis”, che offre l’accesso gratuito ai servizi per l’infanzia e rappresenta un sostegno significativo per le famiglie nella gestione dei costi legati all’educazione dei bambini. La struttura aprirà il prossimo 2 settembre, ma sono già disponibili i moduli per iscrivere i bambini e accedere al contributo.

Valentina Del Dottore, responsabile del nido d’infanzia, sottolinea l’importanza di un approccio educativo che mette al centro il bambino e la sua famiglia: “Nel nostro nido, ogni bambino è visto come un individuo unico, con esigenze e caratteristiche proprie, che cerchiamo di rispettare e valorizzare. Lavoriamo per essere un punto di riferimento non solo per i bambini, ma anche per le loro famiglie, entrando in un dialogo costante e costruttivo che rispecchia le diverse culture e le personalità di chi partecipa al nostro progetto”.

Gli educatori coinvolti sono selezionati non solo per le loro competenze professionali, ma anche per la loro capacità di aderire a un modello educativo che favorisce l’inclusione e la diversità culturale. Il continuo aggiornamento professionale e la valutazione dell’efficacia delle pratiche educative sono centrali nella filosofia del nido, assicurando così un servizio di alta qualità che risponde alle esigenze di un contesto sociale e culturale in evoluzione.

Il progetto educativo del nido si inserisce in un contesto più ampio di ecosistema formativo, dove le influenze culturali si intrecciano. “Abbiamo un impegno forte verso un modello educativo interculturale, che accoglie e valorizza le diversità – conclude Del Dottore -. Questo approccio ci permette di preparare i bambini a un mondo che è variegato e in continua evoluzione, promuovendo un ambiente di rispetto reciproco e comprensione.”

Per maggiori informazioni e ricevere i moduli di iscrizione è possibile contattare la cooperativa ai riferimenti e-mail vdeldottore@arcobalenocoop.it, cell. 393.9739274 o recarsi nella sede in via della Pace 18 a Follonica.