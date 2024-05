Cittadella Cult: una serie di esibizioni e di dibattiti sulla musica a conclusione del progetto

Grosseto. È arrivato a conclusione il percorso di Cittadella Cult, l’iniziativa volta a immaginare la scuola del futuro, come luogo di creatività e incontro culturale, creando sinergie tra la Cittadella dello studente di Grosseto e la Scuola europea di Uccle, a Bruxelles.

Il progetto è promosso dalla Provincia di Grosseto, sotto la direzione artistica di Salty Music Aps. Il progetto ha coinvolto 500 studenti provenienti dall’Istituto enogastronomico e socio-sanitario e dall’Istituto agrario e biotecnologico dell’Isis “Leopoldo II di Lorena”, dal Liceo scientifico “Guglielmo Marconi” dell’Iis “Pietro Aldi” e dalla sezione internazionale della Scuola europea di Uccle.

Il progetto

Cittadella Cult ha rappresentato un’esperienza unica di connessione, con l’obiettivo di unire mondi apparentemente lontani per mezzo della potenza universale della musica. Il percorso, iniziato a novembre 2023 con il concerto dell’artista grossetano Lucio Corsi, si è concluso sabato 4 maggio in occasione dell’85° anniversario dell’Istituto “Leopoldo II di Lorena” agrario e biotecnologico.

Di fronte alla platea degli studenti si è tenuta un’emozionante esibizione di pura energia e divertimento dei Gorilla Planet (nella foto), band musicale emergente composta da giovani talenti toscani tra gli 11 e i 13 anni (Giulio Licari, Marco Taddeini, Giulio Betti, Giulio Guiducci), coordinata dal cantante, musicista e insegnante Stefano “Borrkia” Toncelli.

Dopo l’esibizione, l’incontro moderato da Andrea Fornai, di Salty Music, tra gli artisti e gli studenti sul tema “La musica in Italia e la musica italiana nel mondo: gli ingredienti per costruire una band musicale”. É intervenuto Lapo Marliani, fondatore e chitarrista della band maremmana I Matti delle Giuncaie, che ha raccontato la sua esperienza e si è esibito in alcuni brani.

Spazio anche alla presentazione delle playlist musicali, Cittadella Cult Grosseto e Cittadella Cult Bruxelles, un viaggio sonoro attraverso le preferenze musicali dei partecipanti, che offrono un’opportunità per rivivere e condividere le emozioni vissute durante Cittadella Cult. Le playlist sono disponibili sul canale Spotify di Salty Music per l’etichetta Salty Records.

Il progetto ha stimolato una profonda riflessione sulla musica contemporanea e sul suo legame con la storia. Artisti di rilievo, come il cantautore italo-belga Giacomo Lariccia, la band Musica da Ripostiglio e il Dj Luca Guerrieri, hanno guidato gli studenti in un viaggio musicale che ha abbracciato generi e stili diversi.

Il culmine del progetto è stato rappresentato da una serie di concerti dal vivo, tra Grosseto e il Belgio, tra cui l’evento sold out nella sala concerti del Museo degli strumenti musicali di Bruxelles con Giacomo Lariccia, Musica da Ripostiglio e Bobo Rondelli.