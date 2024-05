“Street’s education”: inaugurato il murales realizzato da Lapo Simeoni e gli studenti

Grosseto. È stato inaugurato questa mattina, venerdì 3 maggio, il murales realizzato da Lapo Simeoni, con gli studenti di alcune scuole secondarie di primo grado di Grosseto, nell’ambito del progetto “Street’s education: creatività urbana tra riqualificazione e rigenerazione”, finanziato grazie al contributo del Consiglio regionale della Toscana ai sensi della legge regionale 3/2022, promosso dal Comune di Grosseto e realizzato, per conto dell’amministrazione comunale, dal Coeso Società della Salute.

Il murales

Nel parcheggio del centro commerciale Aurelia Antica, in via Aurelia antica 46 Grosseto, si è tenuta, infatti, l’inaugurazione del murales realizzato dall’artista grossetano, berlinese di adozione, Lapo Simeoni, ispirandosi alle opere realizzate dagli studenti degli istituti comprensivi di Grosseto: hanno partecipato gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, “Giovanni Pascoli”, “Giuseppe Ungaretti” e “Giambattista Vico”, dopo uno studio approfondito delle opere di alcuni writer internazionali. I disegni dei giovani artisti saranno visibili anche in un virtual tour che permetterà di coglierne i dettagli e le finalità comunicative, visibile a questo link: https://bit.ly/StreetsEducation

La festa ha visto gli studenti impegnati un attacco d’arte di strada: lo yarn bombing, una particolare arte di strada che colora gli alberi con stoffe e lane colorare, coordinato dagli studenti dell’Istituto professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale del “Leopoldo II di Lorena”, in collaborazione con lo staff intergenerazionale del progetto “Street’s rooms”.

Presenti all’incontro i rappresentanti delle istituzioni coinvolte e la direzione del centro commerciale Aurelia antica, che ha richiesto l’azione di riqualificazione.

Nelle foto alcuni momenti dell’evento.

In quella in basso, da sinistra: Diego Montani (Garante per la disabilità del Comune di Grosseto), Angela Amante (assessore all’Istruzione del Comune di Grosseto), Sara Minozzi (assessore al sociale del Comune di Grosseto), Martina Guadalti (responsabile marketing e comunicazione Centro commerciale Aurelia Antica, Lapo Simeoni, Monica Matino (Coeso Società della Salute)