Il mutuo soccorso in provincia di Grosseto: giornata di studio alla Fondazione Polo universitario

Grosseto. Sabato 4 maggio, alle 10,30, nell’Aula delle Colonne della Fondazione Polo universitario grossetano, si terrà la giornata di studio sul tema “Il mutuo soccorso in provincia di Grosseto: dalle origini ai nostri giorni“, organizzata dal Polo universitario e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena.

L’incontro è incentrato sulle società di mutuo soccorso che si sono sviluppate nel territorio della provincia di Grosseto in epoca post-unitaria. La riflessione storica e storico-giuridica sul mutualismo ottocentesco e la testimonianza di istituzioni operanti sul territorio, come le cooperative e le banche del credito cooperativo, offrono l’occasione per leggere l’attualità e sviluppare un dialogo costruttivo sulla cooperazione a carattere di mutualità, la cui funzione sociale è riconosciuta dall’articolo 45 della Costituzione italiana.

Aprirà i lavori Giovanni Nicolò Antichi, per la Fondazione Polo universitario grossetano, e la professoressa Maura Mordini, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, nonché vicepresidente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Polo universitario grossetano, modererà gli interventi.

I relatori saranno:

Paolo Passaniti – Professore associato di Storia del diritto medioevale e moderno;

Luca Jacopo Salvatori – Dottore di ricerca all’Università della Magna Grecia di Catanzaro;

Paola Rocchi – Collaboratrice delle politiche sociali di Coop Unione amiatina;

Sandra Fracchia – Presidente di Confcooperative Grosseto;

Francesco Gentili – del CdA di Banca Tema.

Parteciperanno gli studenti dell’indirizzo economico e sociale del Liceo “A. Rosimi” di Grosseto.