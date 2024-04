“Scelto da noi”: gli studenti decretano il libro vincitore del concorso letterario

Massa Marittima (Grosseto). Con 1030 voti, “Così parlò Lupo Blu”, scritto da Elisabetta Dami ed edito da Rizzoli, si aggiudica la vittoria della XXX edizione del concorso letterario di narrativa per ragazzi “Scelto da noi“. All’autrice va un premio di 1000 euro e una targa che le sarà consegnata il prossimo 30 maggio, a Massa Marittima, in occasione dell’evento finale di premiazione, in occasione del quale Elisabetta Dami incontrerà gli studenti che hanno votato il suo libro.

Il premio

Il premio “Scelto da noi” nasce nel 1994 dall’idea di alcuni insegnanti della scuola elementare di Massa Marittima e della biblioteca comunale “Gaetano Badii” con la finalità di promuovere la lettura tra gli alunni della scuola primaria. L’Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” e la biblioteca comunale collaborano per portare avanti questa iniziativa ormai da trent’anni: se la biblioteca si occupa della parte organizzativa, dall’emanazione del bando, al contatto con le case editrici e con gli scrittori sino alla giornata conclusiva di premiazione, la scuola ha il compito di rendere partecipi gli studenti con la lettura dei libri durante l’anno scolastico.

Quest’anno erano 30 i libri in concorso e a scegliere la cinquina dei testi finalisti, tra i quali è stato decretato il libro vincitore, sono stati proprio i bambini: per tutta l’estate nello spazio 0-13 della biblioteca era disponibile la valigia con tutti i libri candidati e gli alunni delle classi IV e V dell’Istituto “Breschi” sono venuti per votare i 5 libri che avrebbero voluto leggere.

I finalisti

Questa la cinquina finalista: “Così parlò Lupo Blu”, Elisabetta Dami, Chiara Fedele (Rizzoli, 2022); “Un bambino, una gatta e un cane”, Angelo Petrosino, Sara Not (Einaudi Ragazzi, 2022); “Roka il figlio della terra”, Dino Ticli, (Edizioni Corsare 2022); “Dietro l’armadio”, Arianna Di Genova Gabriele Ghisalberti, (Biancoenero edizioni 2022); “La paura del leone”, Chiara e Davide Morosinotto, (Rizzoli 2022).

Elisabetta Dami

Elisabetta Dami (Milano, 1958) è una scrittrice italiana, autrice di libri per ragazzi, nota per essere la creatrice del personaggio Geronimo Stilton.

A tredici anni inizia a muovere i primi passi nel mondo della narrativa come correttrice di bozze per la casa editrice di famiglia. A diciannove anni realizza i suoi primi racconti. Dall’esperienza di volontariato con bambini malati nasce l’idea di produrre racconti d’avventura con protagonista un topo, Geronimo Stilton, che diventerà un fenomeno editoriale del panorama italiano ed internazionale.

In uno dei suoi numerosi viaggi, è stata adottata dal Clan del Lupo di una tribù di nativi americani, i Cherokee, che l’hanno riconosciuta come storyteller, narratrice, assegnandole il nome di Usti Waya (Piccolo Lupo), perché da sempre racconta fiabe ai ragazzi. Da questa esperienza, l’autrice ha tratto lo spunto per il libro risultato vincitore a Massa Marittima. Nel 2022 è stata nominata Commendatore della Repubblica tramite decreto del Presidente Sergio Mattarella.

Il libro vincitore

“Così parlò Lupo Blu”: le generazioni vanno, le generazioni vengono, ma una buona storia cambia per sempre la vita di chi la riceve. Sono queste le parole che Lupo Blu ascolta in un dolce crepuscolo di primavera nella prateria ventosa dove è nato. Per lui, un lupo che non riesce a cacciare, ma ama raccontare, vivere secondo le leggi del branco non è facile. Poi però il destino lo chiama a fare la propria scelta, e tutto cambia. Per il protagonista comincia infatti un viaggio di conoscenza attraverso le quattro stagioni della vita e i quattro angoli del mondo.

Passo dopo passo, la sua voce darà vita alle storie di Lupo Blu, favole poetiche e senza tempo, che parlano di amore e dolore, perdita e rinascita, resilienza e coraggio. Ed è proprio nel raccontare che Lupo Blu troverà un senso alla propria vita, in un cerchio perfetto, che unisce passato e futuro, principio e fine, partenza e ritorno… Un’avventura senza tempo, in una natura selvaggia, alla scoperta della bellezza di essere diversi e del potere straordinario delle storie.