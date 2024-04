“Le Mimose”: al via le iscrizioni al centro estivo comunale

Follonica (Grosseto). Dal 6 al 26 maggio 2024 saranno aperte le iscrizioni dei bambini da 1 a 6 anni al centro estivo comunale “Le Mimose” di Follonica

Il centro estivo si svolgerà da lunedì primo luglio a venerdì 9 agosto e, diversamente dagli scorsi anni, l’attività estiva 2024 si svolgerà nelle scuole dell’infanzia di Campi Alti e Fontino, anziché al nido comunale “Le Mimose”, in fase di ristrutturazione.

Il servizio è riservato a 34 bambini di età compresa tra uno e 3 anni e 20 bambini di età compresa tra 3 e 6 anni e si svolgerà da lunedì primo luglio a venerdì 9 agosto (dal primo al 12 luglio, dal 15 al 26 luglio e dal 29 luglio al 9 agosto), con:

orario ridotto dalle 8 alle 13, numero di posti disponibili 18 bambini da uno a 3 anni e 10 bambini da 3 a 6 anni;

orario intero dalle 8 alle 16, numero posti disponibili 16 bambini da uno a 3 anni e 10 bambini da 3 a 6 anni (possibilità di proroga fino alle 18).

Si possono richiedere da un minimo di uno turno ad un massimo di 3 turni.

Per i bambini che hanno frequentato il nido durante l’anno educativo 2023/2024 sarà garantito l’accesso ad uno solo dei turni prescelti; richieste di ulteriori turni saranno soddisfatte solo in seguito all’eventuale disponibilità dei posti.

La gestione delle attività ludiche ed educative è svolta dal personale della cooperativa “Cuore Liburnia”, già operante nella struttura.

Per l’accesso dei bambini al servizio, hanno priorità i beneficiari della Legge 104/92 e gli appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio sanitario, economico e sociale attestato dai servizi sociali territoriali.

Sono ammessi di diritto, per uno solo dei turni, i bambini che hanno frequentato il nido d’infanzia “Le Mimose” durante l’anno educativo 2023/24, per i quali deve comunque essere inoltrata la domanda di iscrizione.

La residenza nel Comune di Follonica costituisce elemento di priorità alla graduatoria di ammissione. I bambini non residenti nel Comune di Follonica (con priorità per i bambini residenti nei Comuni di Gavorrano, Scarlino e Massa Marittima) potranno essere ammessi nel caso risultino posti disponibili.

I costi relativi alla retta per ogni turno quindicinale, comprensivi della mensa, sono:

200,00 euro (orario intero) + 50,00 euro per eventuale estensione oraria fino alle 18;

130,00 euro (orario ridotto).

Il 2° figlio frequentante il centro estivo ha la riduzione del 15%.

Per visionare i criteri di attribuzione dei punteggi, i moduli di frequenza, le tariffe e le agevolazioni per l’Isee, controllare il bando nella rete civica, al link www.comune.follonica.gr.it.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente online accedendo al sito del Comune di Follonica, al link https://follonica.ecivis.it/ECivisWEB/, dal 6 al 26 maggio 2024.

Solo in casi di particolare necessità, sarà consentita la presentazione della domanda negli uffici socio educativi in via Roma n.47 previo appuntamento con:

Monica Del Viva (tel. 0566.59008 – mail mdelviva@comune.follonica.gr.it);

Raffaella Cepparulo (tel. 0566.59013 – mail rcepparulo@comune.follonica.gr.it).

La graduatoria di ammissione sarà pubblicata successivamente e comunque si provvederà ad avvertire i richiedenti tramite mail.

Informazioni

Monica Del Viva – tel. 0566.59008, e-mail mdelviva@comune.follonica.gr.it

Raffaella Cepparulo – tel. 0566.59013, e-mail rcepparulo@comune.follonica.gr.it.