Grosseto. Questa mattina si è tenuta in Consiglio comunale, a Grosseto, la fase conclusiva della Festa della Toscana. Hanno partecipato all’iniziativa, promossa dal Comune di Grosseto e intitolata “Don Milani, la Toscana dei valori”, le classi delle scuole secondarie di primo grado (prima, seconda e terza A dell'”Orsini”, la prima A dell’istituto “Chelli – Madonna delle Grazie”, la seconda A e la terza C dell'”Ungaretti”, le classi prime A e C, le seconde H e F e la terza E della “Vico”).

Sono risultate vincitrici la prima A dell’istituto “Chelli – Madonna delle Grazie” e la prima C e la seconda F della “Vico”.

Alla cerimonia, guidata dal presidente del Consiglio comunale, hanno preso parte, tra gli altri, il poeta e docente David La Mantia e il provveditore agli studi Gabriele Marini. Presenti rappresentanti di ogni classe che ha aderito al progetto.

La giuria, composta dal capo ufficio stampa del Comune di Grosseto, dal direttore dell’ufficio diocesano comunicazioni sociali, dal poeta David La Mantia e dagli assessorati a istruzione, cultura e sociale ha premiato i tre elaborati per “Per l’impegno, la qualità del lavoro collettivo, la condivisione di profondi valori e la vivacità di scrittura”.

Tutti gli elaborati saranno inseriti in un e-book di prossima uscita, che sarà disponibile gratuitamente sul sito web dell’Ente.