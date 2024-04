“Nidi Gratis”: il Comune aderisce per l’anno educativo 2024/2025

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha aderito all’avviso pubblico rivolto alle famiglie per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 2024/2025 – Misura “Nidi Gratis“.

Con questa misura, finanziata con le risorse del Fse+ 2021-2027, la Regione Toscana intende sostenere l’accoglienza nei servizi per la prima infanzia mediante l’abbattimento dei costi delle tariffe/rette dovute dai genitori.

Le famiglie interessate, potranno presentare domanda dalle ore 9.00 del prossimo 29 maggio fino alle ore 18.00 del prossimo 27 giugno, esclusivamente mediante l’accesso all’applicativo regionale, al link www.regione.toscana.it/nidigratis.

L’avviso è pubblicato anche sul portale internet istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia (https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/bandi/avviso-pubblico-rivolto-alle-famiglie-per-il-sostegno-della-frequenza-dei-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-per-lanno-educativo-20242025-misura-nidi-gratis/)