“A scuola di Costituzione”: terzo seminario del progetto dedicato agli studenti

Grosseto. La XII edizione del progetto “A scuola di Costituzione”, la seconda della nuova serie, organizzata dal Comitato per la democrazia costituzionale in collaborazione con la sezione Ampi “E. Palazzoli” di Grosseto, entra nel vivo della sua parte conclusiva.

Il terzo seminario, sul tema della “Crisi della democrazia, l’astensionismo e il ruolo dei partiti nella Costituzione”, si terrà mercoledì 17 aprile, dalle 10.50 alle 12.50 nella sala Pegaso, messa a disposizione con il patrocinio gratuito dell’amministrazione provinciale. Rimane anche il patrocinio della Fondazione del Polo universitario grossetano.

Le ragazze e i ragazzi del Liceo Rosmini, dell’Itc Fossombroni e dell’Isis “Leopoldo II di Lorena” hanno svolto un grande lavoro di studio e di ricerca a testimonianza che se gli adulti, insegnanti e genitori, offrono una possibilità di dialogo i giovani rispondono con grande entusiasmo anche su principi complessi, che stanno a fondamento della Repubblica democratica e antifascista.

Il materiale prodotto dai gruppi di lavoro sarà supervisionato dal professor Giovanni Tarli Barbieri, cattedratico di Diritto costituzionale all’Università di Firenze, autore di una monografia sul argomento, che terrà anche una lezione magistrale di apertura dei lavori. Le allieve e gli allievi del Rosmini riferiranno sulla storia dei partiti in età repubblicana dalla Costituente a oggi; quelli del Fossombroni presenteranno un questionario sulle elezioni europee, da loro elaborato, e uno studio sulle cause e le possibili soluzioni dell’astensionismo; le allieve del corso per estetiste del “Leopoldo II di Lorena” presenteranno tre lavori sul femminismo e il ruolo delle donne, sulla rappresentanza delle donne al comune di Grosseto e un sondaggio del ruolo delle donne in politica.

I saluti ufficiali saranno tenuti da Giuseppe Corlito, referente del progetto, da Romeo Carusi, presidente della sezione Anpi “E. Palazzoli”, e da Francesco Limatola, presidente della Provincia. Ai primi di giugno, nell’aula magna del Polo universitario, in occasione della Festa della Repubblica, si terrà la cerimonia conclusiva del progetto con la distribuzione a tutti i partecipanti di una copia della Costituzione e il tradizionale attestato di cittadinanza.