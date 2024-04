“Nidi Gratis”: il Comune aderisce alla misura della Regione Toscana

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto ha deciso di aderire all’avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia, per l’anno scolastico 2024/2025, la misura “Nidi Gratis”, finanziato con le risorse del Fondo sociale europeo Plus. La Regione Toscana ha a disposizione un fondo di finanziamento complessivo di 600mila euro, di cui 280mila per il 2024 e 320mila per il 2025.

“Il progetto ‘Nidi Gratis’ – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante – ha l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, perché l’educazione e la cura nei primi anni di vita pongono le basi per un successivo apprendimento e sono un investimento nell’istruzione e nella formazione. È fondamentale contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale, promuovendo per tutti i bambini il diritto all’accesso ai servizi per la prima infanzia promuovendo le pari opportunità. Questo intervento ha la finalità di abbattere le rette che eccedono la quota rimborsabile dal Bonus Inps, fino ad un massimo di 5mila 800 euro, attraverso l’applicazione di uno sconto per la frequenza di servizi per la prima infanzia”.