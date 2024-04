Asilo nido comunale: aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2024/2025

Capalbio (Grosseto). Anticipati i tempi d’iscrizione per l’anno educativo 2024/2025 all’asilo nido “Hippy hippy urrà”. La decisione dell’amministrazione comunale di Capalbio permetterà alle famiglie di iscrivere i loro figli, con un’età compresa tra i 12 e i 36 mesi, dal 15 aprile fino al 17 maggio 2024.

“Fin dal nostro insediamento – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla scuola – abbiamo investito molto sui servizi educativi e sul sostegno alle famiglie. In quest’ottica, infatti, abbiamo deciso di anticipare i tempi d’iscrizione, facilitando così la composizione della graduatoria e permettendo alla cooperativa sociale Arca, che gestisce il nido Hippy hippy urrà, di partecipare all’avviso per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia della Regione Toscana”.

L’obiettivo è quello di dare maggiore sostegno alle famiglie tramite l’accesso alle agevolazioni dell’ente regionale. “Riteniamo che sia fondamentale – conclude Patrizia Puccini – non solo curare l’aspetto educativo dei bambini, ma anche fornire degli aiuti economici alle loro famiglie”.