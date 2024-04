“Nidi Gratis”: il Comune cerca strutture private accreditate per l’adesione

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica ha aderito al progetto regionale “Nidi Gratis” e pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per ricercare strutture private accreditate, sul territorio del comune di Follonica, affinchè possano aderire alla misura per l’anno educativo 2024/25.

Il progetto “Nidi Gratis” è una misura finalizzata al sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia, che comporta, per i nuclei familiari con Isee fino a 35.000,00 euro, l’abbattimento del costo del servizio nido che eccede il contributo Inps (bonus nido di cui all’articolo 1/comma 355 Legge 232/2016) fino ad un importo massimo di 800,00 euro.

I servizi privati accreditati che intendano aderire al progetto “Nidi Gratis” per l’anno educativo 2024/25 devono presentare la propria candidatura, assicurando, per i bambini e le bambine che saranno poi ammessi al progetto regionale, l’abbattimento delle tariffe e delle rette che eccedono la quota rimborsabile dall’Inps fino al un massimo di 800 euro.

Requisiti di partecipazione

I gestori dei servizi educativi alla prima infanzia (3-36 mesi) autorizzati e accreditati, definiti nel Regolamento regionale Dpgr 41/2013, alla data di presentazione della domanda devono avere requisiti di partecipazione specifici riportati nell’avviso, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Follonica www.comune.follonica.gr.it.

Termini e modalità di presentazione

I gestori interessati dovranno aderire alla manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modulo allegato reperibile sul sito istituzionale, al link www.comune.follonica.gr.it.

La domanda dovrà:

essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante oppure in carta libera, allegando il documento di identità del legale rappresentante e redatta secondo il modello allegato al presente avviso; essere presentata tassativamente entro e non oltre le ore 13 del 23 aprile mediante consegna all’Ufficio Protocollo, al palazzo comunale in largo Cavallotti 1, oppure per posta elettronica certificata all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it, con oggetto: “Manifestazione di interesse per la stipula di convenzione per l’adesione alla misura regionale Nidi Gratis a.e. 2024/2025”.

Individuazione servizi privati accreditati

Al termine della valutazione delle adesioni pervenute sarà approvato, con determinazione dirigenziale, l’elenco dei gestori dei servizi che hanno aderito al presente avviso. L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Follonica e costituirà notifica a tutti gli effetti.

Il Comune consiglia di visionare l’avviso integrale per requisiti di partecipazione, obblighi per i gestori dei servizi, allegati obbligatori da apporre alla candidatura e modulo di presentazione della candidatura.

L’avviso, con modulo di richiesta, è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Follonica, al link www.comune.follonica.gr.it

Per informazioni: Servizi educativi in via Roma, 47 – tel. 0566.59013 – mail: rcepparulo@comune.follonica.gr.it