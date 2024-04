“A tutta astronomia”: alla scuola media lezione con l’astronauta Andrea Patassa

Grosseto. La scuola “G. B. Vico” anche per questo anno scolastico si fa protagonista di eventi legati all’astronomia.

Martedì 9 aprile Andrea Patassa, infatti, incontra i ragazzi della scuola secondaria per parlare di astronomia e di esplorazioni spaziali e rispondere alle loro tante curiosità.

Patassa è un Ufficiale pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare e membro della Riserva Astronauti dell’Agenzia spaziale europea (ESA).

L’incontro è nato dall’interesse che gli alunni e le alunne hanno mostrato nel tempo verso l’osservazione del cielo e dei fenomeni astronomici in generale.

Gli scopi dell’intervento, organizzato dalle docenti Giorgia Baldoni e Francesca Burali, con il supporto della dirigente scolastica Marzia Canali, sono stati: incentivare l’interesse da parte degli alunni e delle alunne nei confronti delle discipline Stem e rimarcare l’importanza della scienza e della ricerca oggi, come nel passato. Il puro fascino verso gli astri e la curiosità di scoprire cosa c’è oltre i nostri cieli sono state le parole chiave dell’evento.

Per l’occasione era presente anche l’astronauta analoga Liliana Balotti, che ha collaborato lo scorso anno al progetto scolastico “A spasso tra le stelle”. L’incontro si svolge nella giornata in cui ricorre il 65° anniversario della selezione da parte della Nasa del cosiddetto Mercury Seven.

Proprio il 9 aprile 1959 furono designati i sette astronauti Shepard, Grissom, Cooper, Schirra, Slayton, Glenn, Carpenter per il programma Mercury: quella data celebrò l’inizio delle esplorazioni che hanno portato alla storica “corsa allo spazio” da parte dell’uomo.