Asilo nido, al via le iscrizioni: ecco come presentare domanda

Magliano in Toscana (Grosseto). Si aprono lunedì 8 aprile le iscrizioni per l’anno educativo 2024/2025 al nido comunale di infanzia di Magliano in Toscana e c’è tempo fino al 31 maggio per fare richiesta.

Il nido di infanzia, che si trova in via Gramsci, aprirà lunedì 2 settembre e potrà ospitare nove piccoli, da uno a 3 anni. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, con la possibilità di usufruire di diverse fasce orarie.

“La struttura – spiega Pamela Calussi, consigliera con delega, tra le altre, all’asilo nido e alle progettualità per i minori– sarà aperta fino al 31 luglio, per garantire un maggiore servizio alle famiglie. La graduatoria per le ammissioni dei bambini terrà conto di vari criteri, volti a venire incontro alle esigenze dei genitori che lavorano e i criteri di assegnazione dei punteggi sono presenti nella domanda di iscrizione, disponibile sul sito internet dell’amministrazione comunale”.

Le famiglie potranno scegliere tra i due orari di uscita, le 14 o le 16; in entrambe le soluzioni è previsto il servizio mensa esterno, che proporrà un menu bilanciato per le esigenze nutrizionali dei bambini.

“Siamo soddisfatti – dichiara il sindaco Gabriele Fusini – di essere riusciti ad aumentare il numero dei posti a disposizione per le famiglie, portando la capienza del nido da 7 a 9 posti, accogliendo così tutte le domande presentate lo scorso anno e aumentando, dal gennaio scorso, l’orario di apertura fino alle 16, in modo da consentire alle famiglie di scegliere in base alle proprie esigenze. Crediamo che uno dei compiti dell’amministrazione sia proprio quello di rispondere ai bisogni dei cittadini che vivono sul nostro territorio e aiutare le famiglie con minori è un elemento fondamentale, anche per garantire ai nostri bambini e ragazzi occasioni di crescita e sviluppo”.

Le informazioni e la domanda di iscrizione sono reperibili sul sito https://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/