Asilo nido comunale, aperte le iscrizioni: come presentare la domanda

Scarlino (Grosseto). Via alle domande per iscrivere o confermare la presenza all’asilo nido comunale di Scarlino, “L’Albero azzurro”. Le richieste dovranno essere inviate entro mercoledì 15 maggio: la domanda per l’iscrizione o il rinnovo della frequenza può essere compilata solo online, sul sito www.comune.scarlino.gr.it, alla pagina “Servizi online” (cliccando su “Area servizi scolastici” – “Iscrizione servizi scolastici” – “Nido”). Per accedere al servizio online occorre lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale).

«I servizi per l’infanzia – sottolinea l’assessore alle politiche dell’infanzia Michele Bianchi – hanno un ruolo fondamentale nella crescita dei figli, attraverso un sostegno concreto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e come contesto educativo in grado di stimolare lo sviluppo di tutte le potenzialità dei bambini. Con la frequenza del nido inizia per il bambino un percorso pedagogico e di relazioni sociali. In effetti l’asilo nido fa parte ormai a tutti gli effetti di un processo educativo che costituisce al contempo un importante, spesso imprescindibile, supporto per le famiglie Lo sviluppo del sistema dei Servizi per l’infanzia è uno degli obiettivi più importanti dell’amministrazione comunale e trova riscontro anche nelle novità introdotte negli ultimi anni, quali il prolungamento dell’orario di apertura al sabato mattina ed alla prima metà del mese di agosto, con l’obiettivo di ampliare i servizi e renderli sempre più funzionali alle esigenze delle famiglie e garantire il benessere dei più piccoli.

La conciliazione dei tempi di vita richiede sempre maggiori sforzi da parte delle famiglie cui genitori lavorano. Sono opportunità importanti che si aggiungono ad una serie di iniziative di riorganizzazione e di qualificazione delle attività educative già messe in campo per promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dei servizi che accolgono i nostri cittadini più piccoli. Ci tengo a sottolineare l’importanza del nido d’infanzia “L’Albero azzurro” perché al suo interno i bambini si muovono in un contesto appositamente pensato per loro, in cui possono vivere esperienze significative di incontro e socializzazione, sviluppando autonomie e competenze attraverso una molteplicità di proposte che ne sostengono i bisogni di scoperta e conoscenza, il tutto nell’ambito di un percorso costruito attraverso il dialogo e il confronto con le famiglie. Il nido d’infanzia resta centrale per la nostra comunità, una priorità per la nostra amministrazione. Con l’occasione voglio estendere un ringraziamento particolare al nostro ufficio comunale, alla coordinatrice pedagogica e a tutto il personale educativo per la professionalità e la capacità, dimostrate in questi anni, di cogliere e portare nel nostro territorio significative innovazioni pedagogiche».

I requisiti e gli orari

La scuola accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi: possono presentare richiesta anche i genitori dei piccoli che compiono un anno nel 2025. Il programma prevede due possibilità di orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.30 o dalle 8 alle 16.30 (il pranzo è incluso in entrambi i casi), mentre il sabato dalle 8 alle 12.30. Le domande sono aperte per le famiglie residenti o non residenti nel Comune di Scarlino, ma nel secondo caso la richiesta sarà ammessa solo dopo aver assicurato la frequenza dei piccoli che vivono nel territorio comunale.

Per informazioni è possibile contattare Carla Brunese (tel. 0566 38529; e-mail c.brunese@comune.scarlino.gr.it).