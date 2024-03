“Ti racconto il Palio”: online i video del progetto realizzato dai bambini della primaria

Castel del Piano (Grosseto). “Ti racconto il Palio! Emozioni, colori e storia di Castel del Piano” è il progetto che la Consulta delle contrade realizza, a partire dal 2023, con la scuola primaria “L. Santucci” ed in collaborazione con Comune di Castel del Piano, dedicato alla divulgazione della cultura del Palio e della sua rilevanza per la comunità in ottica, anche, di promozione turistica.

“L’anno scorso abbiamo concretizzato un’idea, quest’anno abbiamo consolidato le collaborazioni e fatto un altro passo in avanti nel racconto della festa – spiegano i rappresentanti della Consulta delle Contrade –. I bambini si stanno appassionando al Palio, anche coloro che solitamente non frequentano le Contrade stanno scoprendo curiosità ed aspetti diversi di una tradizione che ha il suo apice nei tre giorni di settembre, ma vive tutto l’anno. La novità della seconda edizione è il numero dei video: sono quattro e non più tre, abbiamo accolto la proposta dall’amministrazione comunale realizzando il racconto dell’allestimento della piazza, che è tra i momenti più importanti della preparazione della festa. Ringraziamo i magistrati e i capitani che, insieme ai priori e ai rappresentanti del Comune, sono andati a scuola a raccontare ‘la mossa’, ‘le cene propiziatorie’ e ‘la preparazione del corteo storico’; grazie ai contradaioli che hanno raccontato storie e aneddoti durante le visite delle sedi e grazie ovviamente ai bambini di tutte le classi per l’entusiasmo con cui hanno partecipato”.

“Un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto arrivato al secondo anno – commenta il sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini –, con l’auspicio che si possa proseguire a raccontare la bellezza del nostro Palio per moltissimi altri anni. Grazie alla Consulta per l’impegno”.

“Fare rete sul territorio significa creare sinergie positive a favore di tutta la comunità – aggiunge la dott.ssa Sandra Raggi, dirigente dell’Istituto comprensivo ‘Vannini Lazzeretti’ – , in particolare delle giovani generazioni che crescono condividendo valori sani e esperienze di appartenenza”.

Alla mattinata sono intervenuti il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Vannini-Lazzeretti”, Sandra Raggi, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, e il consigliere del presidente della Regione Toscana per le rievocazioni storiche, Federico Eligi.

Da oggi anche i nuovi video sono visibili sul canale YouTube del Palio di Castel del Piano a questo link: https://www.youtube.com/@paliodicasteldelpiano4254

Il progetto “Ti racconto il Palio. Emozioni, colori e storia di Castel del Piano” è patrocinato da Regione Toscana e Comune di Castel del Piano e realizzato con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana attraverso il contributo per la Festa della Toscana.

Il progetto

L’idea è nata per tenere insieme i principali obiettivi della legge regionale sulle rievocazioni storiche: diffusione della cultura della rievocazioni, coinvolgimento delle scuole e promozione turistica, il tutto facendo leva sulla propensione innata dei bambini al digitale.

Ogni anno vengono scelti dei momenti diversi della festa da filmare; a settembre si realizzano le riprese che saranno la base per il lavoro dei bambini. Nei mesi successivi, infatti, magistrati, capitani, priori delle Contrade e rappresentanti del Comune incontrano i bambini descrivendo loro questi momenti e raccontando come vivono la festa, ognuno dal proprio punto di vista; i piccoli studenti poi scrivono i testi e registrano la voce narrante dei video. Così, chiunque cerchi informazioni sul Palio di Castel del Piano troverà i testi classici, ma anche i video con le voci dei bambini che raccontano la manifestazione episodio dopo episodio.

Il progetto coinvolge tutte le classi della scuola primaria anche con attività diverse dai video, tra cui la visita delle sedi delle Contrade e la realizzazione di lavori a mano, come la pittura delle bandiere.