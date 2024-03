Nidi e scuole d’infanzia comunali: al via gli open day per conoscere le strutture

Grosseto. Gli Open Day sono degli appuntamenti organizzati dall’Ufficio di Coordinamento del Comune di Grosseto in collaborazione con i nidi e le scuole d’infanzia comunali a gestione diretta e indiretta, per presentare l’offerta formativa comunale inerente la prima infanzia e per fare in modo che i servizi educativi possano fornire tutte le informazioni relative all’organizzazione e alla vita quotidiana nelle loro strutture, necessarie e indispensabili alla scelta del servizio educativo, anche secondo quanto previsto nella Carta dei servizi 0-6 anni comunali.

Proprio tale documento include, tra gli elementi di valutazione del livello della qualità della partecipazione delle famiglie, gli Open Day. Durante queste giornate i servizi mostrano il loro biglietto da visita, permettendo ai genitori di prendere visione: degli spazi a disposizione dei bambini, della programmazione educativa delle attività, dell’organizzazione delle giornate e della documentazione che viene realizzata nel servizio.

Gli Open Day nei nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2024/2025 verranno realizzati in più giorni, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00, e in date diverse per ciascun nido d’infanzia.

“Per i genitori – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante – è importante conoscere l’offerta formativa e partecipare agli Open Day significa avere le risposte necessarie a soddisfare ogni curiosità. Queste giornate sono, per le famiglie, il primo momento di incontro con il personale, le strutture e i progetti che caratterizzano i nidi e le scuole dell’infanzia. È un’occasione per conoscersi e per comprendere l’importanza e la qualità dei servizi educativi nel percorso di crescita di ogni bambino o bambina. Per questo è importante cogliere questa opportunità, per poter verificare e valutare le offerte formative”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/open-day-nidi-dinfanzia-comunali/