Settimana del Pedibus e del Bicibus: tutti a scuola senza prendere l’auto

Follonica (Grosseto). Torna da questa mattina, lunedì 18 marzo, fino a venerdì 22 marzo, la settimana del Pedibus e del Bicibus, l’evento che nella prima settimana di primavera prevede percorsi rivolti alle bambine e ai bambini delle scuole primarie e dell’infanzia per raggiungere la scuola a piedi o in bici. L’evento è sostenuto dal Comune di Follonica e dalla Fiab per promuovere la mobilità dolce come ideale per i brevi tragitti casa-scuola.

Diffusione della mobilità sostenibile e in particolare dell’uso della bicicletta tra i più giovani: a questo punta Fiab con l’iniziativa nazionale “Tutti a scuola a piedi e in bicicletta”, promossa dal 18 al 22 marzo e pensata per ribadire l’importanza di corretti stili di vita, invitando i genitori ad accompagnare i propri figli e le proprie figlie pedalando o muovendosi a piedi. Grazie a questi percorsi, le famiglie sono invitate a raggiungere le scuole senza utilizzare l’auto. Il Pedibus e il Bicibus rappresentano degli strumenti utili per promuovere il movimento fisico e la socializzazione di alunni e alunne e di autonomia nel percorso casa-scuola.

«Anche quest’anno aderiamo al progetto proprio perché sono convinta che sia sempre più necessario promuovere delle alternative sostenibili agli spostamenti in auto, che interessino gli studenti e le studentesse e anche le famiglie – dichiara l’assessore alla mobilità, Mirjam Giogieri -, Un trasporto, quello casa-scuola, che incide in modo importante sulla viabilità e sul traffico cittadino. Crediamo pertanto che vadano sostenute tutte le forme alternative all’auto privata, compresa la mobilità pedonale. E la nostra città offre molte soluzioni, piacevoli e comode, che possono essere sfruttate».

«Da “Bimbimbici”, un’allegra festa in bicicletta di una sola giornata, a “Tutti a scuola a piedi e in bicicletta”, un’iniziativa che già interessa un’intera settimana – dichiara Angelo Fedi, presidente di Fiab Grosseto Ciclabile e responsabile dell’area Cicloturismo di Fiab Italia -. Con lentezza, ma determinazione verso l’obbiettivo di far nascere nel cuore delle persone la consapevolezza che una mobilità diversa dell’uso incessante dei mezzi a motore è possibile e auspicabile. E’ questo il messaggio che Fiab sta portando avanti attraverso la rete di Comuni ciclabili, i Comuni virtuosi nella promozione della mobilità sostenibile a cui Follonica aderisce fin dalla prima edizione del 2017».

L’iniziativa ha anche lo scopo più generale di promuovere la diffusione di corretti stili di vita, invitando i genitori ad accompagnare i propri figli lasciando a casa l’auto, per fare nascere insieme nuove abitudini di mobilità sostenibile per migliorare il traffico e l’ambiente urbano e per creare una città vivibile, con una nuova concezione degli spazi urbani ed extraurbani, che ponga al centro le persone e la sua socialità.

Grazie alla rete Comuni Ciclabili Fiab, anche la settimana di primavera “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta!” sta riscuotendo sempre più successo in tutta Italia e sono sempre di più i Comuni virtuosi che rilanciano, con iniziative rivolte alle scuole primarie, il messaggio che una mobilità scolastica e quotidiana alternativa all’uso di mezzi a motore è possibile.