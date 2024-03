Scuole d’infanzia comunali: approvata la graduatoria definitiva

Grosseto. Il Comune di Grosseto avvisa i cittadini che, per l’anno scolastico 2024/25, sono state approvate con determina dirigenziale numero 672 del 14 marzo le liste dei punteggi definitivi con le rispettive assegnazioni delle scuole d’infanzia.

Tutte le graduatorie, sia per quanto riguarda i bambini sino a 5 anni di età, sia per quelli tra i 3 e 4 anni o per i bambini anticipatari, sono disponibili sul sito dell’Ente, al link https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali/.

I nominativi sono disposti in ordine decrescente di punteggio e con il relativo numero di protocollo per poter essere facilmente consultabili.