Parco del Diversivo: gli studenti del Polo Bianciardi realizzano la segnaletica

Grosseto. Questa mattina, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Grosseto, rappresentato dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ,e il Polo Bianciardi, nella figura della dirigente Barbara Rosini.

Alla cerimonia, insieme agli studenti delle classi III A e III B dell’indirizzo tecnico grafico e comunicazione, hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e la presidente della terza Commissione Simonetta Baccetti.

Un accordo importante che segna l’inizio di una collaborazione proficua tra gli studenti e l’amministrazione comunale finalizzata alla realizzazione della nuova cartellonistica del Parco del diversivo.

L’accordo

Grazie a questa partnership, gli studenti avranno infatti l’opportunità di contribuire attivamente alla creazione della nuova segnaletica interna, che non solo indicherà le varie aree del Parco, ma affronterà anche tematiche importanti come il rispetto dell’ambiente, del decoro urbano, della parità di genere, del benessere degli animali e della diversità.

“La firma del protocollo nasce dalla volontà di coinvolgere i nostri giovani nelle attività delle istituzioni, facendoli sentire parte integrante della comunità e attori attivi nel promuovere lo sviluppo della nostra città – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. Non siate astensionisti, partecipate attivamente alla vita pubblica. Siate protagonisti della Grosseto del futuro”.

“Un’opportunità importante, questa, per i nostri ragazzi, che hanno la possibilità di concretizzare il percorso di studi in azioni concrete che restino nel tempo – commenta la dirigente del Polo Bianciardi Barbara Rosini –. Essere partecipi e coinvolti nei progetti che l’amministrazione comunale realizza per la comunità grossetana è per noi motivo di grande orgoglio”.