Potenziamento della lingua inglese nelle classi: il Comune finanzia il progetto

Manciano (Grosseto). Cinque sezioni della scuola dell’infanzia, sedici classi di primaria e dieci classi di scuola secondaria di primo grado, per un totale di oltre 420 bambini e ragazzi appartenenti all’istituto comprensivo “Pietro Aldi” del comune di Manciano: questi i numeri riferiti al potenziamento della lingua inglese destinato ai giovani allievi e allieve mancianesi, che potranno beneficiare di percorsi graduati di consolidamento delle competenze in lingua inglese tramite l’insegnamento da parte di docenti esperti interni ed esterni.

Il progetto, realizzato grazie al finanziamento del Comune di Manciano e voluto fortemente da questa amministrazione che lo ha proposto alla scuola, risponde all’intento di rinnovare la didattica ordinaria, attraverso esperienze linguistiche attive e interdisciplinari miranti a valorizzare le competenze e a favorire l’inclusione.

“La legge 107/2015 – afferma la dirigente scolastica, professoressa Francesca Iovenitti – recita infatti che le istituzioni scolastiche sono chiamate alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning. Ed è esattamente questo il proposito che intendiamo realizzare con questa immersione linguistica poichè, per esercitare una cittadinanza attiva e consapevole, non solo italiana, ma anche europea, occorre disporre di una consolidata strumentalità linguistica, dunque, essere plurilingue e pluriculturali. Lo sforzo prodigato dall’amministrazione comunale, in particolare la sensibilità verso l’iniziativa dimostrata dal sindaco Mirco Morini e dall’assessore Daniela Vignali, ha permesso di dare avvio a un processo di consolidamento delle competenze linguistiche,che mi auguro divenga un elemento caratterizzante del nostro istituto comprensivo”.

“Questo progetto linguistico così importante che abbiamo proposto alla dirigente Iovenitti, accolto con favore – afferma l’assessore all’istruzione del Comune di Manciano, Daniela Vignali -, risponde all’esigenza di ampliare l’offerta didattica in funzione dei bisogni cognitivi reali degli allievi e per garantire a tutti gli alunni pari opportunità formative, nel rispetto di differenti tempi, ritmi e modalità di apprendimento, condividendo pratiche educativo-didattiche situazionali che favoriscano processi di inclusione e che consentano, attraverso svariate strategie tra cui il Clil, di mettere in pratica le competenze acquisite in contesti comunicativi reali e funzionali. Alla fine dei corsi gli alunni potranno sostenere gli esami per la certificazione linguistica Cambridge che si terranno nell’istituto comprensivo (Centro Cambridge Certificato) i primi di giugno 2024, previsti quest’anno per le classi quinta della scuola primaria e seconda e terza secondaria di primo grado”.

“L’ambizioso obiettivo che ci proponiamo nei prossimi mesi – conclude Iovenitti – è quello di realizzare all’interno del nostro istituto l’internazionalizzazione di un percorso curricolare trasversale che risponda all’esigenza di maturare il passaggio dalla strumentalità linguistica all’utilizzo della medesima come veicolo di acquisizione di contenuti volti a far maturare la propria identità personale e civile, lo spirito di appartenenza comunitaria e politica, la conoscenza e la consapevolezza relativa al proprio contesto locale, nazionale ed anche europeo”.

“Siamo felici – continua Vignali – di aver contribuito alla realizzazione di un progetto tanto ambizioso quanto di fondamentale importanza per la crescita dei nostri ragazzi. Grazie a un pool di insegnanti eccezionali, guidati dalla dirigente Iovenitti sempre attenta alle esigenze degli studenti, abbiamo la certezza che a Manciano fin da piccoli si respira la multiculturalità”.

“Bambini e ragazzi – dichiara il sindaco di Manciano, Mirco Morini – avranno un’opportunità in più, quella di potenziare la lingua inglese con l’intento di diventare presto cittadini del mondo. Grazie a tutti coloro che stanno lavorando a questo progetto che l’amministrazione comunale di Manciano ha voluto fortemente che venisse realizzato e proposto ai nostri studenti. A volte, è proprio questo il caso, l’offerta formativa di qualità delle scuole non si trova solamente nelle grandi città, ma in quei luoghi dove si vive a pieno per primo l’amore per il proprio territorio”.