Nido d’infanzia comunale, al via le iscrizioni: come presentare la domanda

Follonica (Grosseto). A partire dal 15 marzo e fino al 14 aprile sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale Le Mimose di Follonica per le bambine e i bambini che al 31 dicembre 2024 siano in età compresa tra 12 e 36 mesi e che siano in regola con le vaccinazioni sanitarie.

L’avviso pubblico, contenente tutte le indicazioni e le modalità di iscrizione, può essere consultato sul sito del Comune di Follonica, alla seguente pagina: Avvisi / Novità / Homepage – Città di Follonica.

I requisiti

La residenza nel Comune di Follonica costituisce elemento di priorità per accedere alla graduatoria di ammissione; esaurita tale priorità, potranno essere ammessi alla frequenza del servizio i bimbi e le bimbe non residenti. Le istanze riferite ai non residenti sono collocate in una speciale graduatoria nella quale avranno priorità i residenti nei Comuni della zona delle Colline Metallifere (Gavorrano, Scarlino e Massa Marittima).

Il Comune di Follonica intende aderire, come per lo scorso anno educativo, alla misura “Nidi Gratis”, qualora riproposta dalla Regione Toscana (al momento non ancora attiva). Tale misura, in sinergia con il “Bonus nido” erogato dall’Inps, permette l’azzeramento del costo della retta, dove sussistano i parametri fissati per accedere alle rispettive misure.

Per verificare l’attivazione della misura “Nidi Gratis” e per ogni ulteriore informazione in merito, il Comune consiglia di consultare il sito della Regione Toscana, al lnk https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis

Come presentare domanda

La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente online accedendo al sito del Comune di Follonica al link https://follonica.ecivis.it/ECivisWEB/, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 14 aprile. Solo in casi di particolare necessità, sarà consentita la presentazione della domanda agli uffici socio educativi in via Roma n.47 previo appuntamento con Monica Del Viva (tel. 0566.59008, e-mail mdelviva@comune.follonica.gr.it) o Raffaella Cepparulo (tel. 0566.59013, e-mail rcepparulo@comune.follonica.gr.it).

La graduatoria provvisoria, redatta secondo quanto previsto dai criteri di accesso ai servizi comunali per l’infanzia, sarà pubblicata all’albo Pretorio on line, sul sito Internet www.comune.follonica.gr.it, e ne sarà data ampia diffusione tramite i canali informativi dell’Ente. Entro sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, potranno essere presentate eventuali istanze di riesame da parte degli interessati, purché attinenti a situazioni esistenti alla data del bando e già dichiarate nella domanda stessa.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’albo Pretorio on line, sul sito Internet www.comune.follonica.gr.it, successivamente all’ esame delle eventuali richieste di riesame e ne sarà data ampia diffusione tramite i canali informativi dell’Ente.