Viaggi e gite di istruzione: dal Comune contributi per le famiglie

Magliano in Toscana (Grosseto). C’è tempo fino al 15 aprile per presentare domanda per ricevere contributi per le spese sostenute dalle famiglie per gite e viaggi di istruzione.

Il Comune di Magliano in Toscana, infatti, ha deciso di potenziare gli interventi di sostegno economico a favore delle famiglie, come stabilito nel programma elettorale. Ai contributi già previsti per il sostegno al reddito, quindi, si aggiunge questa nuova misura, pensata per contribuire alle spese per viaggi e gite di istruzione per gli studenti, stabiliti sulla base dell’attestazione Isee.

Possono fare domanda i nuclei familiari con valore Isee fino a 15mila euro e i rimborsi saranno erogati sulla base di 3 scaglioni, che prevedono una contribuzione del 30, del 50 e del 70 per cento, rispetto alle spese sostenute, fino a un massimo di 150, 250 e 300 euro di compartecipazione.

“I viaggi e le gite di istruzione – dichiara l’assessore al sociale Anna Lampredi – rappresentano un momento fondamentale per il percorso formativo degli studenti per la crescita culturale e la socializzazione e l’aumento crescente dei costi, di fatto, impedisce la partecipazione agli studenti con minori capacità economiche“.

“Questo – aggiunge il sindaco Gabriele Fusini – determina una discriminazione inaccettabile per questa amministrazione comunale: da qui l’impegno per reperire le risorse per erogare il sostegno”.

Le richieste di contributo dovranno essere presentate su un apposito modulo, reperibile sul sito dell’amministrazione comunale, al link www.comune.magliano-in-toscana.gr.it, e i rimborsi saranno erogati entro il 30 giugno prossimo.