Associazione delle Royal School of Music: brillanti risultati per gli studenti maremmani

Follonica (Grosseto). La scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli” di Follonica è lieta di annunciare che, a seguito dei risultati ottenuti dagli allievi nel 2023, anche questo anno alcuni degli studenti parteciperanno al corso di preparazione agli esami dell’Abrsm, l’Associazione delle Royal School of Music britanniche.

L’Abrsm è un percorso musicale di eccellenza, suddiviso in otto livelli, che permette agli studenti di affrontare prove pratiche di strumento e prove teoriche molto graduali. Il superamento di queste prove rappresenta un importante traguardo per gli allievi, che non solo migliorano le proprie abilità tecniche, ma sviluppano anche l’educazione all’orecchio e all’ascolto attraverso le prove di Aural Tests.

Nel 2023, diversi allievi della scuola hanno ottenuto brillanti risultati agli esami Abrsm: Frida Favilli ha superato il 5° grado di Music Theory, Alessandro Alby, Lorenzo Narducci, Ettore Biagini e Martino Creati hanno ottenuto il 2° grado di Piano Practical.

“Questi successi sono motivo di grande orgoglio per la scuola comunale di musica ‘Bonello Bonarelli’ e confermano la validità del percorso didattico offerto – si legge in una nota dell’istituto musicale -. La scuola è impegnata a promuovere la cultura musicale e a far crescere i talenti di domani”.