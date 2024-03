Arriva “Giocosport” nelle scuole dell’infanzia: il Comune sostiene l’iniziativa del Coni

Manciano (Grosseto). Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali in materia di sport, l’amministrazione comunale di Manciano ha aderito all’iniziativa del Coni “Giocosport” e l’ha sostenuta economicamente, per la promozione dell’attività ludico-motoria e sportiva all’interno delle scuole dell’infanzia, come naturale integrazione dei progetti regionali e nazionali.

“Siamo molto soddisfatti – afferma il consigliere delegato allo Sport del Comune di Manciano, Matteo Bartolini – per vedere inserito all’interno dell’orario scolastico il progetto ‘Giocosport’, che non vuole in nessun modo proporsi come alternativo o sostitutivo del programma scolastico, ma integrativo dello stesso, favorendo quindi il conseguimento di quegli obiettivi psico-motori tipici di questa fascia d’età. È importantissimo sostenere l’attività fisica a partire già dai primissimi anni di vita, in quanto questo faciliterà la naturale prosecuzione delle attività sportive anche a livello agonistico negli anni successivi. È bene ricordare che il nostro territorio già brilla per grandi risultati nello sport, grazie all’impegno e alla dedizione delle società sportive.

Il progetto prevede di mettere a disposizione delle scuole dell’infanzia di tutto il territorio un pool di educatori qualificati con compiti di consulenza e di supporto alla figura del maestro. Gli operatori sportivi coinvolti nell’iniziativa dovranno garantire un’adeguata competenza psicopedagogica e metodologica, per questo motivo essi sono laureati in Scienze motorie, diplomati Isef e tecnici sportivi con competenze specifiche per queste fasce di età. Le proposte educative si concretizzeranno utilizzando metodologie d’insegnamento induttive e deduttive, ma soprattutto sarà utilizzato il metodo ludico – induttivo per stimolare la partecipazione attiva del bambino e l’utilizzazione della sua creatività. Speriamo che il prossimo anno il Coni possa estendere il progetto anche alle scuole primarie”.