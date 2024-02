Istituto Dal Rosso, la Provincia: “I lavori procedono secondo cronoprogramma”

Grosseto. Il consigliere provinciale Valentino Bisconti esprime soddisfazione per l’andamento dei lavori all’istituto scolastico Del Rosso di Orbetello, previsti dal lotto 2 “Interventi di miglioramento sismico dell’edificio”.

I lavori, iniziati lo scorso marzo, proseguono secondo cronoprogramma, nonostante in fase di esecuzione, con la rimozione di ampie porzioni di intonaco, siano emersi aspetti caratterizzanti la muratura portante e dettagli costruttivi che non era stato possibile accertare durante la campagna di indagine preliminare, determinando la necessità di effettuare alcune modifiche sugli interventi di rinforzo.

“Siamo attualmente al 70% del completamento dei lavori previsti dal lotto 2 che ha richiesto un investimento di circa 1 milione di euro – sottolinea il consigliere provinciale Valentino Bisconti –. Si tratta di un investimento fondamentale per garantire la sicurezza dei nostri studenti e del personale scolastico, che è sempre stata una priorità per la Provincia di Grosseto. Questo progetto riflette il nostro impegno in tal senso”.

“Riconoscendo quanto sia fondamentale la cura delle scuole, accanto ai numerosi progetti di edilizia scolastica finanziati con i fondi Pnrr – prosegue il consigliere Valentino Bisconti –, sin dall’insediamento ci siamo attivati per garantire risposte efficaci sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei 35 istituti superiori di competenza della Provincia di Grosseto. Si tratta di un impegno enorme dovendo operare su un numero consistente di immobili che hanno bisogno di continui interventi di diverso tipo ed entità, per garantire decoro, sicurezza e ambienti confortevoli per gli studenti, il personale amministrativo e i cittadini. Ringrazio i nostri uffici per aver lavorato con il massimo impegno”.