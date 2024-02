Educazione ambientale: l’assessore in visita alla scuola primaria

Grosseto. “Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno”, il progetto di educazione ambientale promosso da Sei Toscana, prosegue nelle scuole del Comune di Grosseto.

Stamani l’assessore all’ambiente, Erika Vanelli, è stata ospite della scuola primaria Pascucci di via Rovetta, dove ha assistito al laboratorio tra l’entusiasmo dei bambini presenti.

Quella di quest’anno è un’adesione record, che vede coinvolti giovani e giovanissimi in percorsi educativi utili per approfondire l’argomento dei rifiuti e del ciclo dei materiali, facendosi promotori della diffusione di buone pratiche a casa e a scuola e riducendo l’impatto dei comportamenti quotidiani.

Nel territorio comunale sono ben 29 le classi che hanno aderito a “Ri-Creazione”. Nello specifico, le scuole coinvolte sono la secondaria “Alighieri”, la primaria di via Monte Bianco, la primaria bilingue di Grosseto, la secondaria “Vico”, la primaria “Pascucci”, la primaria “Fucini”, la primaria “Andrea da Grosseto” e la primaria “Gabelli”.

“Siamo molto soddisfatti dell’adesione dei nostri istituti scolastici, che ringraziamo – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, Erika Vanelli –. Una partecipazione, questa, che testimonia un’attenzione crescente verso i temi della corretta gestione dei rifiuti e dell’economia circolare. Siamo certi che l’attività educativa non solo sensibilizzerà gli studenti sull’importanza della sostenibilità, ma li guiderà anche verso azioni concrete per ridurre l’impatto ambientale. Creare cittadini consapevoli è fondamentale per il cambiamento. Insieme, possiamo trasformare ogni oggetto in una risorsa preziosa per il nostro pianeta”.