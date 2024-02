Allerta meteo arancione, scuole chiuse in Maremma: ecco dove

Grosseto.

Grosseto

“Per domani, martedì 27 febbraio, la sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Vi sono dunque potenziali criticità nel tragitto tra le frazioni e le cittadine della provincia e il capoluogo. Abbiamo dunque deciso, per abbattere i rischi legati al tragitto che devono affrontare gli studenti pendolari delle scuole superiori (che rappresentano circa il 30 per cento del totale degli studenti di quei plessi), di tenere chiusi gli istituti superiori di secondo grado (le scuole superiori). Tutti gli altri istituti resteranno aperti“.

Lo rende noto il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Follonica

Domani anche le scuole di Follonica resteranno chiuse per allerta meteo.

Monte Argentario

Il sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, con propria ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole del Promontorio.

Pertanto domani, 27 febbraio, tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, presenti sul territorio comunale resteranno chiuse.

Manciano

A causa dell’allerta meteo arancione prevista per la giornata di domani, martedì 27 febbraio, rimangono chiuse in tutto il comune di Manciano le scuole di ogni ordine e grado.

Orbetello

“Domani scuole chiuse per allerta meteo arancione. A breve firmerò ordinanza“: a dichiararlo, sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

Capalbio

“A seguito dell’allerta meteo con codice arancione è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compreso il nido Hippy hippy hurrà, per domani, martedì 27 febbraio – si legge in una nota del Comune di Capalbio -. Ci scusiamo per il temporaneo disagio”.

Pitigliano e Sorano

“Si informano i cittadini che il centro funzionale regionale ha emesso avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico, idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle ore 00.00 alle ore 23,59 di domani, martedì 27 febbraio – si legge in un comunicato del Comune di Pitigliano -. Martedì 27 febbraio resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Si raccomanda la massima prudenza e di evitare al massimo gli spostamenti”.

Lo stesso provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è stato emesso dal Comune di Sorano.

Magliano in Toscana

Il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale di Magliano in Toscana, per la giornata di domani, martedì 27 febbraio.

“Dopo aver valutato attentamente la situazione – dichiara il sindaco Fusini – ed essermi confrontato con la Protezione civile, l’amministrazione provinciale e i sindaci di altri territori vicini, ho deciso di provvedere alla chiusura, soprattutto perché c’è molta preoccupazione per il vento forte. So che questo arreca un disagio alle famiglie e che, in altre occasioni, le chiusure si sono rivelate del tutto immotivate, perché le condizioni atmosferiche avrebbero consentito di recarsi tranquillamente a scuola; perciò mi scuso in anticipo e mi auguro che domani ci sia una bella giornata di sole. Ma l’attenzione è alta, c’è molta preoccupazione, per cui ho voluto seguire la via più prudente. Invito tutti i cittadini a fare attenzione e spostarsi solo in caso di effettivo bisogno”.

Scarlino

Domani, martedì 27 febbraio, le scuole di Scarlino di ogni ordine e grado resteranno chiuse per l’allerta meteo arancione.

Notizia in aggiornamento