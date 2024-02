“Cittadella Cult”: continua il progetto a ritmo di musica per creare un campus studentesco

Grosseto. Procede con successo, a Grosseto, il progetto “Cittadella Cult“, promosso dalla Provincia in collaborazione con Salty Music Aps, ispirato dall’idea di trasformare la Cittadella dello Studente di Grosseto, sede delle principali scuole di secondo grado del capoluogo, in un moderno campus studentesco.

Le azioni dedicate agli studenti di Grosseto sono portate avanti in un rapporto di collaborazione e sinergia con la Scuola europea di Uccle a Bruxelles. La volontà è quella di connettere, attraverso il linguaggio della musica, mondi apparentemente lontani per distanza geografica e culturale.

“Con questo progetto la Provincia di Grosseto invita gli studenti ad essere parte attiva nella trasformazione della Cittadella dello studente in un moderno campus – spiega Cecilia Buggiani, consigliera provinciale con delega alla pubblica istruzione e alle pari opportunità-, un luogo di socialità e di incontro tra culture, dove non si svolgono soltanto le lezioni, ma si portano avanti progetti, in uno spazio a disposizione di una comunità in movimento, composta da studenti e insegnanti. La Provincia è, in qualche modo, custode e tutore di questa comunità, un tesoro umano incamminato verso il futuro”.

Il progetto

Il progetto è stato lanciato lo scorso novembre, con il concerto del cantautore grossetano Lucio Corsi, che ha portato al Teatro Moderno gli studenti e le studentesse al prezzo simbolico di 1 euro, per vivere un’esperienza culturale e artistica in prima persona, incoraggiandoli ad aprirsi anche a nuovi generi musicali.

A febbraio si sono tenute due nuove iniziative all’istituto Leopoldo II di Lorena: giovedì 15 febbraio sono stati coinvolti gli studenti dell’Agrario, mentre questa mattina si è tenuto un nuovo appuntamento con gli studenti dell’enogastronomico e del socio-sanitario e con la partecipazione della classe quinta del Polo liceale Aldi. Nell’occasione è intervenuta per la Provincia di Grosseto la consigliera Cecilia Buggiani. Ha moderato l’incontro Andrea Fornai di Salty Music Aps.

I musicisti Giacomo Lariccia, Luca Guerrieri, Luca Giacomelli e Luca Pirozzi hanno interagito con gli studenti partendo dall’ascolto di alcuni brani classici per ampliare la cultura musicale dei ragazzi e delle ragazze. La seconda parte dell’incontro si è incentrata sull’esplorazione dei gusti musicali dei partecipanti. I brani scelti andranno a comporre una playlist dei ragazzi che sarà lo strumento di confronto con i loro coetanei in Belgio. L’incontro si è concluso con l’esibizione di Giacomo Lariccia, Luca Giacomelli e Luca Pirozzi e con l’intervento del coro L’H di Noé, dell’Istituto Leopoldo II di Lorena. Gli studenti dell’Alberghiero hanno organizzato il buffet finale.

Il primo marzo anche alla Scuola europea di Bruxelles a Uccle si svolgerà l’attività di incontro con gli studenti per la creazione della loro playlist, alla presenza dei due musicisti di Musica da Ripostiglio, Luca Pirozzi e Luca Giacomelli, accompagnati da Giacomo Lariccia. Infine, il 2 marzo, al Museo degli strumenti musicali di Bruxelles è prevista l’esibizione di Giacomo Lariccia e del duo dei Musica da Ripostiglio con un ospite speciale, il cantautore Bobo Rondelli.