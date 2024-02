Open Day dell’Università di Siena: un incontro per illustrare i corsi agli studenti delle superiori

Grosseto. Il 20 febbraio l’Università di Siena si presenta a Grosseto alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole superiori con l’Open Day, la giornata dedicata a conoscere e approfondire i percorsi di studio, i servizi, le opportunità, le sedi e gli sbocchi professionali dei corsi di laurea dell’offerta formativa dell’Università di Siena.

L’evento annuale di orientamento offre l’opportunità ai giovani che stanno per prendere decisioni riguardo al loro percorso post-diploma di entrare in contatto con i docenti dell’Ateneo, i ricercatori e gli studenti tutor. All’Open Day saranno illustrati i corsi di laurea e degli sbocchi occupazionali con focus sui corsi erogati in teledidattica sincrona a Grosseto; si terranno colloqui con i docenti universitari e il personale della Fondazione Polo universitario grossetano.

Il programma

Quest’anno saranno due le sessioni che sarà possibile seguire, entrambe al mattino con inizio alle 9.30 e alle 11.30, nella sede di via Ginori 43, alla Fondazione Polo universitario grossetano.

Sarà possibile informarsi sui corsi: Economia e Commercio; Scienze economiche e bancarie; Infermieristica; Servizi giuridici, con i suoi curricula in Amministrazione, Sicurezza e Servizi al territorio e Patrimonio culturale, Turismo e Sistemi agroalimentari; Scienze dell’educazione e della formazione con i curricula per Educatore nei servizi per l’infanzia e Educatore sociale; Scienze politiche con i curricula in Governo e Amministrazione, Storico politico e Studi internazionali; Scienze storiche e del patrimonio culturale, con i curricula in Archeologia; Storia dell’arte, Storia e documentazione, Spettacolo. Sarà inoltre presentato il corso di laurea magistrale in Scienze delle Amministrazioni, oltre al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

“Siete adesso chiamati a fare una scelta di vita importante, quella del percorso universitario – ha anticipato il Rettore Roberto Di Pietra nel messaggio che martedì invierà ai partecipanti -. Non tutti avrete le idee chiare, ma non vi dovete preoccupare, è difficile averle alla vostra età. Durante la carriera universitaria avrete modo di definire meglio il percorso di studi sulla base dei vostri interessi. Come Ateneo ce la mettiamo tutta per aiutarvi a scegliere in modo consapevole. Con i nostri servizi di orientamento vogliamo accompagnarvi durante il percorso e supportarvi nel miglior modo possibile. Vi invito quindi all’Open Day del 20 febbraio”.

«Vi aspettiamo nelle sedi di Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno – ha detto la professoressa Lucia Morbidelli, delegata del Rettore per l’Orientamento – per mostrarvi i corsi di studio dell’Università di Siena ed i servizi agli studenti, permettervi il confronto con studenti tutor e docenti, vedere le sedi didattiche e i laboratori di ricerca, al fine di scegliere serenamente e consapevolmente la strada per il vostro futuro secondo le vostre inclinazioni e predisposizioni».

Tutti gli aggiornamenti, il programma completo degli appuntamenti e le modalità per partecipare in presenza o da remoto sono consultabili online all’indirizzo: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scegliere/open-day.