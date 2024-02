Giornata contro il bullismo: gli alunni impegnati in alcune attività insieme agli insegnanti

Follonica (Grosseto). All’Istituto “Leopoldo di Lorena” di Follonica c’è grande attenzione per le problematiche legate al bullismo e alla sua declinazione on line, ovvero il cyberbullismo, e in generale sull’importanza della sicurezza digitale.

In occasione del 6 febbraio, giornata mondiale per la sicurezza in rete, e del 7 febbraio, giornata internazionale contro bullismo e cyberbullismo, alla scuola secondaria di primo grado “Bugiani” gli insegnanti hanno svolto delle attività con ii loro studenti al fine di sensibilizzarli su questa importante tematica.

In particolare, è stato proiettato nelle classi I A, III B, III E della scuola secondaria di primo grado “Bugiani” il film, prodotto dai ragazzi di Rec Academy, ispirato alla storia vera di Fabio, un ragazzo morto suicida per aver subito atti di violenza e bullismo, “Tra le stelle e il mare”, da cui sono scaturite successivamente discussioni e riflessioni sulle difficoltà psicologiche degli adolescenti che si trovano a vivere il disagio legato a certe dinamiche di prepotenza.

Inoltre, molti studenti della “Bugiani” hanno riflettuto con la guida dei docenti sulla comunicazione non ostile con particolare riferimento al Manifesto, ovvero ai dieci principi utili per migliorare il comportamento di chi sta in Rete e sulla sicurezza digitale, parlandone anche in inglese.

“Sono stati letti brani in inglese sul cyberbullying, dopodichè sono seguite discussioni sul tema al fine di fare in modo che il ragazzo o la ragazza che si trova in una situazione spiacevole trovi i mezzi per reagire e difendersi e non lasciarsi schiacciare. Abbiamo cercato di capire chi è il bullo, perché lo fa e come comportarsi con lui – si legge in una nota della scuola -. Sono state create vignette al computer, che poi sono state stampate e plastificate: sono ammonimenti che verranno sparsi per la scuola. Molti docenti hanno utilizzato materiali sul sito: Generazioni Connesse, che sono importanti spunti di riflessione, Susy se mi posti ti cancello, cyberbullismo, cosa puoi fare per evitare ed infine, apprezzatissimo dagli alunni, molti hanno visionato il video di Marco Mengoni con il monologo di Paola Cortellesi. Anche le classi quinte della primaria hanno lavorato al tema, raffigurando situazioni in cui il bullo si prende gioco della vittima e scrivendo didascalie in lingua inglese sotto i loro disegni. Un lavoro di prevenzione che viene svolto quotidianamente in tutte le classi e non solo in occasione delle giornate del 6 e del 7 febbraio.