“Una pelle per la vita”: progetto di Lilt e Comune per insegnare la prevenzione agli studenti

Grosseto. “Una pelle per la vita” è il nuovo progetto di consapevolezza cutanea promosso dalla Lilt, Lega italiana lotta ai tumori, sezione provinciale di Grosseto, e dal Comune di Grosseto, rivolto agli studenti delle scuole medie della città.

Il dermatologo dottor Roberto Cavagna, medico che collabora attivamente con la Lilt di Grosseto occupandosi di screening per la prevenzione del tumore della pelle, sta svolgendo degli incontri spiegando ai ragazzi dell’Istituto comprensivo 5 e Istituto comprensivo 4 l’importanza della prevenzione, dell’autocontrollo e, soprattutto, degli esami periodici di mappatura dei nei.

“L’importanza che tale progetto riveste nella fase adolescenziale per spiegare i ragazzi tutti i corretti comportamenti da seguire per rispettare la pelle, soprattutto in una fascia di età in cui i giovani sono attratti da piercing o tatuaggi, ci è apparsa fin da subito basilare”, dichiara l’assessore Angela Amante, che ha sostenuto e creduto in questo progetto fin da subito, continuando quello stretto legame di fiducia e di collaborazione che si è ormai instaurato tra il Comune di Grosseto e la Lilt Aps Ets.

A curare fattivamente le fasi operative e fare da raccordo tra il Comune, il dottor Cavagna e la Lilt, il coordinatore provinciale della Lilt, Barbara Bricca, il consigliere Margaret Calabria e il direttore sanitario, il dottor Bruno Mazzocchi.

I prossimi incontri di “Una pelle per la vita” si terranno venerdì 16 febbraio alla scuola media “Vico”.

“Un ringraziamento dovuto, oltre che al Comune di Grosseto e ad Angela Amante che sempre ci sostengono nelle nostre attività di informazione-formazione – dichiara Renzo Giannoni, direttore amministrativo della Lilt -, va ai dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi che ci hanno accolto con entusiasmo: la professoressa Marzia Canali e la professoressa Anna Maria Carbone”.