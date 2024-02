“Se io fossi te? Se tu fossi me?”: il Comune in campo contro bullismo e cyberbullismo

Gavorrano (Grosseto). Il Comune di Gavorrano desta da sempre particolare attenzione ai bisogni e alle tutele delle fasce più fragili della popolazione e, grazie alla creazione nella precedente legislatura della Commissione pari opportunità, è riuscito a rafforzare i rapporti tra istituzione e xcittadini con azioni di sensibilizzazione in merito a svariate tematiche di interesse comune.

Il bullismo, e negli ultimi anni il cyberbullismo, sono diventati difficoltà relazionali a cui volgere una particolare attenzione sia perché sempre più frequenti sia perché non vengano mai normalizzati.

Il progetto

Il progetto presentato dal Comune in materia di bullismo e cyberbullismo, intitolato “Se io fossi te? Se tu fossi me?: L’empatia come strategia per prevenire fenomeni di bullismo” è un programma creato per la prevenzione e la lotta ad ogni forma di prevaricazione: l’attività si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, con il sostegno della Regione Toscana.

Il progetto è dedicato, in gran parte, ai ragazzi e alle ragazze che frequentano la scuola media, ragazzi che subiscono repentini cambiamenti fisici e necessitano di un ausilio nell’acquisizione di nuove competenze relazionali: tra gli interventi previsti ci sono dei laboratori teatrali che tratteranno delle emozioni e delle varie dinamiche relazionali, a cura dell’educatrice teatrale Benedetta Rustici.

È prevista anche la realizzazione di uno sportello di ascolto tra pari, tramite l’installazione di una vera e propria cassetta della posta i ragazzi e le ragazze potranno, in forma anonima, scrivere e commentare i propri stati d’animo, i pensieri, le emozioni, i desideri e i bisogni e nei contesti sportivi e scolastici sono previsti anche dei laboratori psico-educativi, informativi e formativi, tramite il supporto della psicologa Beatriz Rabissi, rivolti agli adulti che ogni giorno sono a contatto con i ragazzi e le ragazze – il personale docente, gli operatori Ata, gli educatori, gli insegnanti delle varie discipline sportive, e i genitori.

Mantenere il focus su queste tematiche, in un contesto del genere, mira a rendere efficaci e replicabili gli interventi che verranno svolti: infatti la natura del progetto è proprio quella di avere una struttura replicabile, al fine di fornire i giusti strumenti per affrontare anche in futuro le eventuali difficoltà che potranno crearsi.