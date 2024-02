Il Comune premia gli studenti universitari più meritevoli: consegnate le borse di studio

Grosseto. Si è tenuta questa mattina, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, la cerimonia di consegna delle 15 borse di studio donate dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano e l’Università di Siena destinate agli studenti più meritevoli del territorio.

Il contributo, dal valore complessivo di 15mila euro, era stato erogato lo scorso luglio dal Comune di Grosseto a sostegno di giovani studenti residenti nel territorio comunale e immatricolati nell’anno accademico 2023/2024 a un corso di laurea della Fondazione Polo universitario grossetano.

Dopo un avviso pubblico che ha registrato una notevole partecipazione, le 15 borse di studio sono state assegnate dalla commissione preposta come segue:

6 borse di studio per Infermieristica;

3 borse di studio per Economia e commercio e Scienze economiche e bancarie;

4 borse di studio per Giurisprudenza, Servizi giuridici e Scienze politiche;

2 borse di studio per Scienze storiche e del patrimonio culturale

Viva soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Un gesto significativo reso possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Fondazione Polo universitario grossetano e l’Università di Siena. L’iniziativa testimonia inequivocabilmente il nostro impegno incrollabile nel sostenere la formazione dei nostri ragazzi. Investire nelle menti del futuro è una priorità assoluta per garantire la crescita e il progresso della nostra comunità”.

Entusiasti del risultato raggiunto anche gli assessori del Comune di Grosseto Luca Agresti, con delega all’Università, e Simona Rusconi, con delega al bilancio: “In un momento storico particolare, che vede i costi della vita triplicati, abbiamo ritenuto necessario, nonché doveroso, in qualità del ruolo che ricopriamo, aiutare le famiglie e premiare l’impegno quotidiano degli studenti, attraverso un supporto economico importante”.

Guarda alla crescita degli studenti anche la delegata del rettore dell’Ateneo senese per le sedi e i territori, Simona Micali: “Grosseto è un territorio di riferimento per l’Università di Siena, che sente su di sé l’onore e l’onere di essere l’Ateneo di riferimento della Toscana meridionale. C’è una forte volontà condivisa di investire nel futuro dei nostri studenti. E questo è stato reso possibile grazie alle istituzioni, che spesso però non bastano. A fronte di ciò, la gratitudine nei confronti dei nostri interlocutori grossetani è doverosa. Senza di voi non saremmo riusciti a portare a casa questo importante risultato”.

A concludere il giro di interventi è la presidente della Fondazione Polo universitario grossetano, Gabriella Papponi Morelli: “Oggi è una giornata di festa. Il Comune sta dimostrando un’attenzione lodevole nella formazione e nell’istruzione degli studenti. La volontà di voler mantenere un presidio universitario a Grosseto rappresenta un investimento che l’amministrazione ha capito bene. Non si parla di spesa, ma di investimento: ecco, voi, cari studenti, siete l’investimento che l’amministrazione comunale e tutti noi vogliamo fare sul territorio“.