Turismo: in Maremma arriva il corso Its per formare figure specializzate

Grosseto. È stato siglato oggi a Grosseto, a Palazzo Aldobrandeschi, il protocollo d’intesa tra la Provincia di Grosseto, il Comune di Follonica e Fondazione Its Tab per attivare un corso di formazione Its nel settore del turismo con sede a Follonica. Alla firma è intervenuto anche l’assessore regionale a Pubblica Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, Alessandra Nardini.

Come risulta dal rapporto 2022 sui fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese nell’industria e nei servizi della Camera di Commercio Maremma e Tirreno, le imprese maremmane registrano la più alta difficoltà di reperimento di personale specializzato in possesso di titoli Its.

Per Grosseto la quota di irreperibili sul totale è pari al 55,3%, significativamente maggiore rispetto alla media toscana (48,4%). La Provincia di Grosseto ed il Comune di Follonica si sono quindi attivati per promuovere un percorso formativo Its che consentirà di rispondere al bisogno formativo delle aziende che operano nell’ambito della filiera del turismo, di cui il territorio maremmano è ricco.

“Quello che stiamo facendo come amministrazione provinciale è dare vita ad alleanze formative per portare avanti una strategia condivisa – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto –. Definiremo i bisogni formativi attivando dei tavoli di consultazione con i firmatari del protocollo d’intesa, con le associazioni di categoria e le principali aziende dell’area. Questo è il modo di operare corretto per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati di superamento del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Il corso Its che partirà a Follonica consentirà ai partecipanti da un lato di acquisire una formazione solida da spendere nel mercato del lavoro e dall’altro di entrare in contatto, direttamente durante il corso, con le aziende turistiche del territorio”.

“Arrivare al traguardo di aprire un Its sul turismo e la cultura nel Comune di Follonica è una volontà politica forte che cambia le prospettive – dichiara l’assessore del Comune di Follonica, Barbara Catalani -. Non soltanto nell’ambito della formazione, aspetto al quale le mie deleghe sono fortemente legate, ma anche per quello che ci aspetta nel futuro, come la trasformazione dell’area ex Ilva o lo sviluppo turistico di un territorio come il nostro, che necessita di figure altamente specializzate. Educazione, formazione e sviluppo delle politiche giovanili dipendono molto dall’offerta che un territorio ha. Sappiamo che i ragazzi e le ragazze uscite dalle scuole superiori hanno un bagaglio non sempre adeguato al mondo del lavoro e la presenza di un Its, che consente di acquisire competenze una volta finito il percorso delle superiori, è la chiave per formare delle figure che possano contribuire allo sviluppo turistico e culturale di un territorio. Il nostro obiettivo è di sensibilizzare non solo le scuole specializzate come gli istituti turistici e gli istituti alberghieri, ma anche i licei, per aiutare i ragazzi che non hanno chiara la destinazione successiva”.

Il corso

Il corso, che avrà sede a Follonica, partirà ad ottobre 2024 e durerà due anni per un totale di 2000 ore, di cui 900 ore in stage di aziende del settore. Consentirà di formare figure specializzate nel “Wellness Hospitality Management”, tecnico superiore per la gestione dei servizi di supporto agli ospiti. Per accedere al coro Its è richiesto almeno il diploma di scuola superiore di 5 anni. Al termine del percorso formativo, dopo aver sostenuto l’esame, verrà rilasciato dal Ministero dell’istruzione e del merito il diploma di Tecnico superiore, che corrisponde al V° livello EQF valido in tutti i Paesi europei. Il corso prevede circa la metà delle ore in formazioni di aula con docenti in massima parte del mondo del lavoro e l’altra metà in formazione in aziende di settore. Le ore di aula sono circa 25 a settimana.

Informazioni sul corso: info@fondazionetab.it

Nella foto da sinistra: Cecilia Buggiani consigliera provinciale; Barbara Catalani, assessore del Comune di Follonica; Alessandra Nardini, assessore regionale; Sonia Nebbiai, presidente Fondazione TAB -Turismo, Arte, Beni Culturali.