Scuola di via Monte Bianco, il Comune: “A breve partiranno i lavori”

Grosseto. Giovedì scorso si è tenuto un incontro riguardo ai lavori della nuova scuola di via Monte Bianco, a Grosseto.

Hanno partecipato l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi, l’assessore all’istruzione Angela Amante, il dirigente ai lavori pubblici Luca Vecchieschi, la dirigente scolastica Verena Tassinari, la rappresentante dei genitori Silvia Balestrieri e il rappresentante del Provveditorato agli studi Gianfranco Cassisa. La novità emersa durante la riunione riguarda il fatto che nella prossima settimana inizieranno le fasi di preparazione e di allestimento del cantiere.

“Siamo soddisfatti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici – di come il progetto sta progredendo, tra pochi giorni potremo dare il via ai lavori. Come promesso stiamo lavorando per predisporre anche un’area in prossimità del plesso ad uso esclusivo della scuola stessa, che abbia la funzione di un giardino, in compensazione dell’area non più disponibile perché sottratta dal cantiere. Questo spazio sarà utile ai bambini come luogo di svago e di riposo durante l’intervallo e la pausa pomeridiana”.