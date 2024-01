Intervento in caso di malori o infortuni: la Misericordia incontra gli studenti

Grosseto. Come comportarsi in caso di malori o infortuni. Ieri mattina l’assessore all’istruzione, Angela Amante, ha preso parte all’incontro che la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Grosseto ha promosso all’interno delle scuole secondarie grossetane per diffondere utili linee guida d’intervento in caso di emergenza.

L’iniziativa si chiama “Asso” (acronimo di A scuola di soccorso) e in diversi anni ha già formato migliaia di ragazze e ragazzi in tutta la Toscana.

“Sapere come comportarsi in queste circostanze – spiega l’assessore – può ridurre le conseguenze gravi e, in certe situazioni, salvare la vita. Per esempio, saper usare un defibrillatore e non perdere la calma rappresenta un valore aggiunto notevole. Penso che sia fondamentale portare questo messaggio formativo all’interno dei nostri istituti scolastici. Ringrazio la Misericordia per il prezioso supporto”.