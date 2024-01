Scuole d’infanzia, c’è ancora tempo per le iscrizioni: come presentare domanda

Grosseto. Il Comune di Grosseto ricorda che c’è tempo fino al 15 febbraio per presentare online la domanda di ammissione per le scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2024/2025.

Requisiti

Possono partecipare al bando i/le bambini/e che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2024 e, nello specifico, i nati nel 2021 (fascia 3 anni), nel 2020 (fascia 4 anni), nel 2019 (fascia 5 anni), i quali saranno inseriti/e nelle rispettive graduatorie di riferimento: una graduatoria per la fascia 5 anni (i quali avranno la precedenza) ed un’unica graduatoria per la fascia 3-4 anni.

Possono, inoltre, essere presentate le domande di ammissione alla scuola dell’infanzia anche per i/le bambini/e che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2025; per tali domande verrà redatta specifica graduatoria, utilizzata solo nel caso venga esaurita la lista d’attesa dei/delle bambini/e di età compresa tra i 3 e i 4 anni.

Sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, al link https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali/, è possibile reperire tutte le informazioni utili ai fini dell’accesso al servizio.

Come presentare la domanda

Per compilare il modulo di domanda online è necessario essere in possesso di Spid (Sistema pubblico di identità digitale) e collegarsi al sito del Comune di Grosseto – Servizi online – Ammissione alle scuole dell’infanzia comunali – dove è possibile accedere alla piattaforma di iscrizione.

Le domande presentate entro i termini stabiliti, se considerate ammissibili, avranno validità solo per l’anno scolastico 2024/2025.

Potranno essere accolte le domande di ammissione presentate “fuori termine“, ovvero successivamente alla data di scadenza del bando, e comunque non oltre il 15 novembre 2024, salvo casi in cui ci siano ancora posti vacanti (esse saranno poste, in ordine cronologico e non di punteggio, in coda alla graduatoria stilata sulla base delle domande di ammissione pervenute nei tempi stabiliti e vi si potrà attingere solo in caso di esaurimento della suddetta graduatoria).

I minori con priorità di accesso saranno inseriti nelle graduatorie tenendo conto della priorità e non del punteggio ottenuto ed è riservata all’ufficio competente la definizione della sede di ammissione, sia per i minori portatori di disabilità (di norma non più di due presenze nella medesima sezione), sia per le altre situazioni di disagio.