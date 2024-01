Canti e danze per non dimenticare: gli alunni celebrano la “Giornata della memoria”

Follonica (Grosseto). La storia ci chiama. E ci impone di ricordare ciò che è stato e non deve mai più accadere. Come il genocidio di interi popoli nei campi di sterminio. Auschwitz, Mauthausen, Bergen-Belsen e altri dai nomi quasi impronunciabili. Ne sono consapevoli le alunni e gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria “Cimarosa” di Follonica, che ieri mattina hanno celebrato la “Giornata della memoria” con canti e danze della antica e struggente tradizione ebraica.

“Per non dimenticare” è il titolo della canzone, mentre “Ma Na vu” è il ballo comunitario ebraico con cui i bambini e le bambine si sono esibiti nel giardino del loro plesso.

“Il compito di una educazione etica e morale – spiegano le docenti delle classi quarte e quinte – è di combattere l’odio nei confronti delle diversità di cultura, di religione, di nazionalità, di genere. Come educatori abbiamo voluto far conoscere ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze la Shoah, la terribile ferita ancora aperta della cultura occidentale. Capire il passato per non ripetere gli stessi errori con la speranza, come ha auspicato la senatrice a vita Liliana Segre, che ‘La farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati’. Il canto ‘Per non dimenticare’ e il ballo ‘Ma Na Vu’ sono due simboli che invitano a riflettere sull’orrore subito anche dai piccoli e che, al contempo, trasmettono un messaggio di pace”.

Alle parole delle insegnanti si uniscono quelle dei bambini e delle bambine. Che spiegano: “Spesso la guerra nasce prima di tutto dentro di noi. Anche tra bambini vediamo scaramucce o litigi, questo accade perché siamo noi i primi a non essere sereni e a non trovare pace in quello che facciamo. Il ballo comunitario ‘Ma Na Vu’ ci vuole ricordare che anche nelle situazioni più difficili non dobbiamo arrenderci, ma dobbiamo continuare a perseguire e ad amare la pace, la shalom”.

Al cancello e alla ringhiera del plesso “Cimarosa” sono inoltre stati appesi i lavori delle classi: cartelloni con scarpette rosse e farfalle gialle, simboli del sacrificio dei bambini e delle bambine e del desiderio di veder volare lo loro anime in cieli di pace, oltre alla sagoma di un pigiama a righe, l’indumento tristemente indossato dalle vittime dei campi di sterminio.

Foto di repertorio