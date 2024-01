Ricerca scientifica: studente grossetano vince premio nazionale

Grosseto. Nella prestigiosa fiera Internazionale di Oreficeria VicenzaOro, il 22 gennaio si è tenuta la premiazione del premio nazionale “Mauro Baschirotto” per la ricerca scientifica, che ha selezionato i 5 migliori progetti di anelli ispirati all’elica del Dna, tra gli oltre 60 elaborati provenienti da 15 Licei artistici di tutta Italia.

La commissione giudicatrice, composta da Marino Smiderle, Marino Pesavento e presieduta da Claudia Piaserico, presidente nazionale di Federorafi, si è riunita ed ha esaminato i bellissimi progetti, decretando i 5 vincitori, uno dei quali è lo studente grossetano Francesco Innocenti, della classe V C del Liceo artistico del Polo Bianciardi, che si è classificato quarto.

Francesco Innocenti ha dimostrato determinazione e volontà nel perseguire un progetto in forma autonoma, matura, ricorrendo soltanto a suggerimenti offerti dai docenti di discipline plastico-scultoree ed elaborando un progetto basato sullo studio delle forme della doppia elica del Dna, di cui ha interpretato le linee in forma creativa. Ha immaginato, intersecate alle curve dell’elica, linee verticali con inserti di pietre di vario colore.

Da circa quattro anni il Liceo artistico Bianciardi di Grosseto è molto impegnato nel progettare percorsi Pcto finalizzati ad un orientamento attivo nell’ambito dell’alto artigianato artistico. In particolare, è stata sottoscritta una collaborazione con Confartigianato Imprese Grosseto, nella formula di laboratorio attivo all’interno della scuola, per avvicinare gli studenti all’arte dell’oreficeria. Il progetto “La bottega orafa” ha visto coinvolte le artigiane orafe Gabriella Anna Maria Cartella e Laura Giusti, impegnate a trasferire ai giovani le conoscenze sui materiali, gli attrezzi, le tecniche di lavorazione di uno dei più antichi e affascinanti mestieri dell’artigianato artistico italiano.

Il progetto, fiore all’occhiello della scuola, è stata un’esperienza che ha condotto diversi studenti del liceo ad intraprendere questo percorso di formazione anche dopo il diploma.

Gabriella Anna Maria Cartella, presidente del settore orafo di Confartigianato Imprese Grosseto, professionista e docente sempre in prima linea sulla formazione, ha ritirato a VincenzaOro il premio vinto da Francesco Innocenti, rinnovando i complimenti alla scuola e al giovane studente. “All’interno della commissione – spiega Gabriella Anna Maria Cartella – c’era il presidente della Fondazione Barchirotto, che ha espresso la volontà di venire a Grosseto per conoscere da vicino la scuola e il ragazzo. Ricevere un premio del genere è una grande soddisfazione per Francesco e per tutti coloro che hanno creduto nel progetto ‘La bottega orafa’“.

Soddisfazione è stata espressa anche da Cristina Frascati, responsabile dell’agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Grosseto: “E’ un importante riconoscimento, ottenuto da un giovane talento grossetano, che gratifica il lavoro svolto sull’artigianato orafo dal Liceo artistico di Grosseto insieme a Confartigianato e Formimpresa per stimolare i giovani a misurarsi con questa arte”.

Al concorso, oltre che Francesco, ha partecipato anche l’intera classe V B, i cui progetti sono stati molto apprezzati dalla giuria e dai visitatori della Fiera VicenzaOro.

Il Liceo artistico L. Bianciardi, nelle persone delle docenti Antonella De Felice e Daniela Druda, esprime tutto l’apprezzamento per questi ottimi risultati e per il significato didattico ed educativo del tema affrontato e così tanto sentito dagli studenti.