Accordo tra Comune e scuola: stage formativi al Museo archeologico

Grosseto. L’istituto di istruzione superiore di Follonica ha avanzato una proposta per l’accoglimento di studenti, al Museo archeologico e d’arte della Maremma, con un contratto di stage formativo, nell’ambito di percorsi finalizzati ad integrare la formazione scolastica con quella professionale. È stata approvata una convenzione tra l’amministrazione comunale di Grosseto e l’istituto per definire i rapporti tra soggetto promotore, tirocinante e soggetto ospitante.

“Siamo felici – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – di aver potuto accogliere la proposta avanzata dalla scuola superiore di Follonica. È tra gli obiettivi della nostra amministrazione rinnovare la collaborazione con le istituzioni scolastiche mettendo a disposizione le risorse necessarie per contribuire alla formazione degli studenti. Crediamo fermamente che offrire opportunità di apprendimento pratico sia fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei nostri giovani. Questi stage forniranno un’occasione preziosa per acquisire competenze pratiche e preparare i nostri ragazzi al mondo del lavoro”.